【溫情爸爸】李靜帶港隊「乒」團打拼2年沒歸家　錯過2女成長感遺憾：對父愛有缺失

▲ 李靜因帶隊訓練及疫情關係，曾2年沒歸家見妻女，感到遺憾。

香港乒乓球隊教練李靜帶領女團在東奧奪銅，他曾在比賽場上邊指導球員邊爆粗，成為熱話。在激情、火爆等形象背後，李靜原來是位溫情爸爸，指自己忙着帶港隊打拼，及因疫情因素，與長住廣州的家人差不多兩年沒見面，甚是掛念老婆及兩位女兒。

曾2年沒歸家見妻女

李靜妻子及兩名女兒均住在廣州，早前他為了預備東奧，不時留在體院閉門集訓，曾接近2年沒回家見女兒。他坦言感到遺憾，離家時大女只得9歲、細女5歲，需要爸爸陪伴，卻因訓練及疫情而錯失見面機會。直至上年年底，他才請假與家人團聚兩個月，及後再次與妻女分隔兩地至今。

雖然父女能夠以電話及視訊溝通，但李靜認為自己錯過了與女兒最親近的時間，現在跟她們溝通時，女兒有時愛理不理、很快結束通話，令他感唏噓。與家人長時間分離，李靜甚是掛念女兒，望她們健康成長、快高長大。

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感謝家人體諒

李靜帶領乒乓女團東奧奪銅後，曾指「最緊要多謝自己」。他及後表示除了謝謝自己之外，更要感激家人的支持及體諒，讓自己以教練身份再戰奧運，迎來另一面獎牌。

東奧過後原有短暫休息時間，李靜也有想過放假回家，但礙於疫情來回廣州及香港須隔離合共一個月，只好作罷。他堅守教練崗位，帶領港隊備戰亞錦賽及世錦賽，望團隊再次奪得佳績。

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責任編輯：王明芳