【全民造星】ANSONBEAN首次歌迷聚會　為演戲上戲劇課承諾不令豆粉失望

▲ ANSONBEAN舉行歌迷聚會。

最近工作量大增的「寰亞新人王」ANSONBEAN，雖然忙於拍戲和錄新歌，仍抽空舉行粉絲見面會，答謝由他參加比賽至今，一直支持自己的「豆粉」（ANSONBEAN粉絲稱號）。

為了今次聚會，ANSONBEAN碌盡人情咭，除請來《全民造星III》的老友方芷欣（方方）擔任主持，另外於上月現身ANSONBEAN新歌發布會，與他一起大跳勁舞的NY、Timo，亦前來為活動助興。

「其實今年情人節，我搞過一次網上嘅粉絲見面會，今次終於可以近距離見面，除咗要多謝『豆粉』幫手籌備成個活動，仲要多謝方方，佢係一口答應我做今次嘅主持，當然唔少得NY、Timo，上次新歌發布會，佢兩個同我一齊跳舞，但好多『豆粉』冇機會現場睇到，所以我哋今日跳多次俾大家睇。」

活動上，ANSONBEAN除載歌載舞，更與「豆粉」打成一片，NY和Timo也參與其中，一起玩估歌仔遊戲之外，還有ANSONBEAN的常識問答遊戲，有些問題，連當事人也不懂答，逗得現場的「豆粉」哭笑不得。

玩完遊戲，主持方方叫大家返回座位坐低，原來一班「豆粉」剪輯了一段視頻，送給ANSONBEAN，內容包括他參加《全民造星III》的精華片段，還有他第一次出席公開活動的照片。

片段去到尾聲，有幾位「豆粉」親自讀出寫給ANSONBEAN的信，內容除了道出何時喜歡他、還有多不勝數的鼓勵說話。

ANSONBEAN感動哽咽

當中一位女粉絲信中的內容，令在場人士也為之動容，她說：「多謝你呢一年，喺我每次唔開心，你突然會出ig post、story、或者上TG留voice massage，你令我即刻有番動力同開心番。」

睇完「豆粉」的視頻，平日跳跳紥的ANSONBEAN突然變得沉默，原來他一直強忍著眼淚哽咽說：「其實睇到中段有啲眼濕濕......諗番起比賽（造星）到而家，你哋每一個鼓勵，出event每一次大家都嚟支持，好感動，亦冇諗過我每一個ig post，可以令大家開心，可以互相影響，多謝你哋過去一年嘅支持、陪伴。」

為演戲做準備

之後，ANSONBEAN唱出新歌《CRUSH（oh no！）》答謝粉絲的支持，唱至中途，更與老友NY、Timo跳進波波池，將氣氛推到高潮。

活動完結後，怕醜的ANSONBEAN搞笑地指自己沒喊，只係流眼淚。

同時，他答應將來無論唱歌、拍戲、拍劇都會落足心機，不令「豆粉」失望：「其實嚟緊會拍電影，題材寫實得嚟又好奇怪，暫時唔可劇透，因為角色同我真實性格有好大反差，所以搵咗雞老師（邱頌偉）上acting class，同佢傾偈時令我更深入了解我個角色，佢仲教我點樣將平日嘅回憶、經驗套入角色，所以學到好多嘢。」ANSONBEAN說。