【爆竊集團】警搗破本地爆竊集團拘捕4名港男　涉與上月觀塘200萬元爆竊案有關

▲ 東九龍總區重案組2B隊高級督察甄皓妍呼籲，保安人員要時刻提高警覺。（黃傑偉攝）

警方於本月23至30號搗破一個本地爆竊集團，拘捕4名本地男子，年齡介乎31至53歲，報稱無業及司機，案中失物包括現金首飾及名錶總值超過200萬。

警方於7月8日接報一名居於觀塘屋苑戶主求助，指當日外出回家時，發現家中睡房內一個夾萬被盜去，內藏現金、金器及名錶總值超過200萬。警方經過深入調查及翻看閉路電視後，發現賊人喬裝工程人員進入屋苑大廈，於10分鐘內盗去戶主家中夾萬離去，而大廈保安員未有察覺。

警方鎖定部分涉案人士，於8月23至31日展開拘捕行動，成功拘捕4名爆竊集團男成員，被捕人年齡介乎31至53歲報稱司機及無業，警方調查發現於案發前一日即7月7日賊人曾經到上址視察踩線。

東九龍總區重案組2B隊高級督察甄皓妍呼籲，保安人員要時刻提高警覺，亦呼籲市民出入時要留意有否陌生人，因賊人善於喬裝難以識別。

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記者：黃傑偉