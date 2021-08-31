【大叔的愛】當年因感情問題患抑鬱症　簡慕華靠接近大自然洗滌心靈

▲ 簡慕華曾經因感情問題而患抑鬱症。

早前ViuTV播出的劇集《大叔的愛》大受歡迎，劇中演KK太太的簡慕華獲網民大讚好戲，人氣急升。日前簡慕華接受鄭丹瑞主持的網上節目《健康旦》訪問，自爆曾因感情問題而患抑鬱症，幸好當年及早發現，靠找好友傾訴及接觸大自然來療癒身心，最後走出人生低谷。

簡慕華於2017年跟圈外男友結婚後便移居加拿大，對於特意返港拍攝《大叔的愛》，為事業帶來突破。

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▲ 簡慕華振興《健康旦》訪問。（影片截圖）

與德斌老友

簡慕華在節目向阿旦表示：「之前都有人找我拍劇，但因為在加拿大，所以不會刻意返港拍攝，但這套劇講明有黃德斌參與，而且很多事情也配合到，時間又剛剛好，所以返來博一博。」

她謂跟德斌很投契，二人戲外是一對好朋友：「我們經常一起玩樂、食飯、睇戲及聊天的朋友，好多東西也相互影響，他知道我想點，我亦知道他的想法，他的生活習慣、飲食，思想也跟我很相似。」

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當年黃德斌因事業歷低潮而患上抑鬱症，簡慕華直言亦曾陷情緒問題：「我也試過，但並不是因為工作，而是家庭問題，工作上我反而看得不重，或許是感情問題令我生活上不開心。甚至嚴重一點如像跌入谷底，處於抑鬱狀況。」

當時簡慕華與德斌有相同的病況：「曾經不想外出和不想見人，終日在哭泣。我試過看周星馳電影也在喊，看卡通片也在喊，我知道要分散注意力，甚麼也試過。找朋友聊天和做運動，但不能提升番自己的情緒。」

▲ （影片截圖）

大自然洗滌心靈

直至某次她照鏡看自己，當時對鏡自言：「你真係好唔掂，你不可以讓自己再沉淪下去。」及後簡慕華上網找抑鬱症病徵，結果她中了10項：「當時跟自已說：『如果我不再醫自己，不抽身的話，就係咁先。』」

結果簡慕華外出找朋友以及親近下大自然：「那時候開始欣賞大自然的鳥聲、流水聲、風聲和樹聲，令我惑覺好舒適。某時上網睇音樂治療的片，好多也是大自然環境的聲音。」

▲ 簡慕華跟戚其義的緋聞傳足多年。（網上圖片）

花了一段時間調理好自己，最終簡慕華慢慢由谷底爬上來，重回正常生活：「及至後期愈來愈有能量，信心也愈來愈強，就開始正常番。」

經歷此病，簡慕華學懂「平衡」的重要性：「雖然也有感性的我，演戲時要喊就喊，發放感情，但同時有個清醒的我，提醒自己應該要怎樣。」

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演技出眾屢獲提名

簡慕華於2000年參加港姐而入行，起初只是演閒角，及至2007年，憑著《同事三分親》飾演Doris一角而為人熟悉。

直至2012年，她藉《心戰》首度擔任第三女主角，於《萬千星輝頒獎典禮2012》獲提名「最佳女配角」，翌年，憑宮廷劇《金枝慾孽貳》而於《萬千星輝頒獎典禮2013》再度獲提名「最佳女配角」。

可惜多年來跟獎項無緣，17年簡慕華演出完《超時空男臣》後結束與TVB的17年賓主關係。

▲ 簡慕華跟老公。（取自微博）

至於感情生活方面，簡慕華為金牌監製戚其義愛將，因此二人緋聞傳足多年。於2012年，媒體拍到簡慕華跟戚其義約會，當時兩人以好朋友來形容對方，翌年二人被拍到在西貢同居。

於2017年離巢後，簡慕華秘嫁圈外男友，據知兩人為中學同學，於同學聚會碰面而撻著，秘嫁近1年後她才於社交平台公布喜訊。