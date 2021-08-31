【引入海外醫生】港府三大方面修訂醫生註冊條例　包括准非港人專科醫生來港

▲ 食物及衛生局長陳肇始。（經濟日報資料圖片）

政府向立法會提交《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，以開闢新途徑，讓合資格且為香港永久性居民的非本地培訓醫生在香港執業。食物及衞生局局長陳肇始、衞生署署長陳漢儀醫生和食物及衞生局副秘書長（衞生）關如璧，下午舉行記者會交代有關詳情。

陳肇始表示，修訂條例的初心是要解決醫生短缺的問題，強調本地醫生在目前至長期都會有短缺，其中在2030及2040年欠缺1610名及1694名醫生；其中公立醫院的醫生人手嚴重短缺，欠缺660名及49名專科醫生及準專科醫生。她指出，如不解決問題，有關情況會嚴重惡化。而有關條例草案今年6月2日已向立法會提交，並現已審議3次，形容進度良好。

不過，她表示，當局經過仔細考慮後，建議條例草案作出以下修訂，以羅網更多合資格非本地培訓醫生（特別是專科醫生）藉着特別註冊的新途徑來港服務，而有關提出的修定，今早在行會通過，期望今屆立法會會期能通過相關條例。

3點的修定如下：

放寬合資格的非本地培訓醫生須為香港永久性居民方可申請特別註冊以在香港執業的要求



容許持有認可醫學資格但尚未在香港以外的司法管轄區實習

屬香港永久性居民的非本地培訓醫科畢業生在香港參加執業資格試



屬香港永久性居民的非本地培訓醫科畢業生在香港參加執業資格試 為具備專業資格的有限度註冊醫生提供銜接安排，以加入特別註冊制度

她表示，早前法案委員會部份委員認為應放寬香港永久性居民的要求，亦有委員認為應完全刪去有關要求，以容許公營機構聘請任何合資格的非本地培訓醫生為特別註冊醫生。而當局則建議，讓持有認可醫學資格和香港醫專認可或頒受專科資格的非香港永久性居民亦可申請特別註冊。

另外，她強調醫管局會提供足夠的職位聘請所有合資格的本地醫科畢業生，並為他們提供專科培訓機會；另會邀請醫管局及醫專共同跟進各項專科培訓事宜，並會適時按需要投放額外資訊以支援專科培訓。

此外，她表示，有立法會議員表示在決定非本地培訓醫生可否透過新途徑來港時，不應只考慮特別註冊委員會所訂定的認可醫學資格，其中服務的非本地醫療機構的水平及其過往的工作經驗或成就亦應予以考慮。她說，為了吸引更多具有經濟的非本地培訓醫生回港服務，認為讓有限度註冊醫生加入特別註冊制度的銜接安排應可有異曲同工的效果。

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記者：郭詩詩、陳正怡