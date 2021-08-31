夏日涼伴 東芝雙門雪櫃內外兼備

雖然已經時值初秋，但日間天氣依然炎熱，大家有何消暑良方呢？假如選擇足不出戶的話，最好當然是開著冷氣，在家一邊「煲劇」，一邊享用各式冰凍飲品、雪糕及水果消暑降溫。提到冷凍飲品和食品，雪櫃絕對是不可缺少的家電，而因應大眾對雪櫃的要求愈來愈高，不少家電品牌在產品設計均巧花心思。想知時下雪櫃有甚麼新功能？立即為大家介紹！

窈窕身型 滿足大小空間

大家對雪櫃的印象是否覺得它「大大舊」，霸佔不少家居空間呢？如是者，東芝GR-RB359WE-PMA(06) 下置式雙門雪櫃將會顛覆大家的想像，因為它雖然上下兩層共有8個分層，容量高達268公升，但體型絕對纖巧，闊度只有545mm！就算廚房的空間較小，也可滿足大家擺放大容量雪櫃的期望！

▲ 東芝GR-RB359WE-PMA(06) 下置式雙門雪櫃闊度只有545mm。

特設飲水機 隨時冷水供應

當然，除了超窄身設計以外，東芝GR-RB359WE-PMA(06) 下置式雙門雪櫃還有一個特別之處——櫃門設有飲水機！想回家後立即飲用一杯清涼凍水？有了這款雪櫃後，毋須打開雪櫃門即可享用，而且它的儲水箱更採用符合食品安全的塑膠物料製造，並可拆下來清潔，加上容量高達2公升，想時刻飲用到冰涼潔淨的凍水就是如此簡單。

▲ 東芝GR-RB359WE-PMA(06) 下置式雙門雪櫃內置飲水機及可拆洗水箱。

獨立送風 冷風均勻吹送

另外，考慮到部分經常把雪櫃空間「打爆」的朋友，或會遇到雪櫃送風不均的情況，東芝GR-RB359WE-PMA(06) 下置式雙門雪櫃除採用電子溫度控制，可在短時間內迅速製冷外，每層空間更設有獨立送風口，層層出風，將冷風傳送到雪櫃每個角落，避免雪櫃內溫度不均而影響食物鮮度。

▲ 東芝GR-RB359WE-PMA(06) 下置式雙門雪櫃除採用電子溫度控制，可在短時間內迅速製冷。

特有冷凍技術 冷風直送櫃門

▲ 東芝GR-RT468WE-PMA(06) 上置式雙門雪櫃容量方面有近340公升。



習慣使用冷凍格在上層的雪櫃？東芝GR-RT468WE-PMA(06) 上置式雙門雪櫃幫到你！在容量方面，它有近340公升，足夠多人家庭日常生活，以至招呼親朋時「儲糧」。而由於其容量龐大，考慮到如果擺放太多食物時，位置較入的食物可能會阻擋冷風吹送到近門的食物，所以它特別使用AirFALL Cooling冷凍技術，在保鮮室下面設有獨立送風口，直接把冷風傳送到櫃門，令櫃內食物全部都能夠保持新鮮。

▲ AirFALL Cooling冷凍技術，在保鮮室下面設有獨立送風口，令櫃內食物全部都能夠保持新鮮。

兩段濕度控制 食物長效保鮮

提及食物的新鮮度，相信不少朋友都曾經試過食物在雪櫃內擺放一段時間後變得乾巴巴。而為了更好地控制櫃內的濕度，東芝GR-RT468WE-PMA(06) 上置式雙門雪櫃設有兩段Humidity Control的濕度控制功能，讓大家可按實際需要調校濕度，令食物長效保鮮。

▲ 兩段濕度控制功能，可配合不同食物使用。

設多用途收納空間 女士合用

不過，除了食物需要保鮮，大家又是否知道，其實女士們的護膚品同樣都要保鮮！為了方便女士們存放護膚品，或於晚上回家後可敷一塊冰涼的面膜，東芝GR-RT468WE-PMA(06) 上置式雙門雪櫃特別設有多用途收納空間，讓用戶擺放高身物件，而且櫃內更設有雙led燈照明，櫃內所有物品可謂一目了然！

▲ 多用途收納空間方便女士們存放護膚品。

型格機身兼注重環保

看完上述的介紹，大家是否驚覺原來雪櫃都有如此多功能呢？其實除了雪櫃內的嶄新設計外，因應大家對環保、耗電量的關注日漸提升，所以上述兩款雪櫃的壓縮機和風扇均採用變頻控制，並以4段風速調節送風速度及冷凍水平，除了確保雪櫃溫度夠低，還可節省高達17%能源。*

▲ 雪櫃的壓縮機和風扇均採用變頻控制，可節省高達17%能源。

▲ 兩款雪櫃均可以更改櫃門打開的方向，切合不同家居的需要。

加上兩者均用上東芝獨有的灰黑色設計，既型格簡潔亦易於打理，而且可以更改櫃門打開的方向，切合不同家居的需要，絕對是入得廚房出得廳堂。想物色一部有內在美和外在美的雪櫃？東芝GR-RB359WE-PMA(06) 下置式雙門雪櫃和東芝GR-RT468WE-PMA(06) 上置式雙門雪櫃絕對能助大家高溫下消暑降溫！

*測試數據來自美的實驗室

（特刊）