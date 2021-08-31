【勇奪三獎】消費權益新聞獎《香港經濟日報》獲頒三獎　新聞攝影反映口罩荒奪金獎

▲ 香港經濟日報記者在「第21屆消費權益新聞報導獎」奪得三個獎項。（林宇翔攝）

消委會今（31日）舉行第21屆「消費權益新聞報道獎」頒獎禮，表揚本地新聞工作者就有關消費權益報道的成就，本報記者憑微塑膠報道，連奪文字組別的「可持續消費新聞獎」及「文字組別（新聞/特寫/評論）」銀獎，而攝影記者亦憑作品「人人抗疫自保 法寶盡出」奪得「新聞攝影」組別的金獎。

頒獎禮情況詳見：

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今屆「消費權益新聞報道獎」共頒發32個獎項，有26間新聞機構及203份作品參賽，其中文字組別87份。

其中本報記者陳子謙報道的「逾9成樽裝水樣本 均含微塑膠 公大檢測1瓶最多含46顆 促訂食用標準」連續奪得文字組別的「可持續消費新聞獎」及「文字組別（新聞/特寫/評論）」銀獎，作品揭示本港市面上9成品牌樽裝水樣本，不論是礦泉水或蒸餾水，均含微塑膠，其中一瓶最多可含46顆微塑膠。

本報記者陳子謙獲頒2個獎項：

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另外，「新聞攝影」金獎由本報攝影記者陳靜儀拍攝的「人人抗疫自保 法寶盡出」奪得，作品展示去年疫情下出現口罩荒，市民利用膠水瓶自製防疫面罩的震撼影像。

本報攝影記者陳靜儀獲獎情況：

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商務及經濟發展局局長邱騰華致辭時表示，消費者對自身權益認知提高，更懂得選擇合適的產品，間接影響全球貿易商品的供應，並祝賀是次獲獎的新聞界朋友，期望將來報導更多優秀議題令消費者得益。

消委者委員主席林定國指出，感謝傳媒界過去一年忙於報導疫情新聞之中，亦不忘報導消費相關的議題，期待傳媒發表具創意和深入報道，締造香港成為更具可持續性的城市而努力。

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記者：陳麗娜