【引入海外醫生】條例草案倡為有限度註冊醫生提供銜接安排　陳肇始強調會保證質素

▲ 食物及衞生局局長陳肇始（右）。（程志遠攝）

政府將放寬《醫生註冊（修訂）條例草案》對非本地培訓醫生來港執業的要求，讓有專科資格的非香港永久性居民醫生來港註冊，他們的醫學資格必須得到醫專認可。食物及衞生局局長陳肇始、衞生署署長陳漢儀醫生和食物及衞生局副秘書長（衞生）關如璧，下午舉行記者會交代有關詳情。

港府今日（31日）公布的其中一項修訂，是政府會為具備專科資格的有限度註冊醫生提供銜接安排，他們在公營醫療機構工作至少 5年，就可銜接至特別註冊制度。有傳媒批評有關修訂是讓一些非港人非認可院校的醫生都可以因而得到註冊，推翻了早前提出註冊的條件。

食物及衞生局局長陳肇始回應時指出，有限度註冊的要求與特別註冊不一樣，強調有限度註冊的要求非常嚴謹，而且有特別的要求，包括要在4個公營機構工作、工作資格需要符合有關機構認可等，「其實佢地都係有好多重的關卡」。

她表示，有好多人士提出有關人士不屬於認可學院的名單，惟其過往的工作經驗或就業於很知名的機構，在此大前提下，有關人士就不等於是沒有質素，強調會保證質素。

在質素的保證大家都要放心，不論他是有限度註冊，還是特別註冊，保證都是有質素的。

她又說，即使有關人士可以銜接至特別註冊制度，但此前仍需要在在公營醫療機構工作至少5年，認為有關機構的僱主會就其工作表現作出評估；有關人士在工作5年後就可以成為專科醫生，而其資格亦需要得到醫專的認可。

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責任編輯：郭詩詩