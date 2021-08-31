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【串謀受賄】酒店助理經理涉串謀工程承辦商收賄1.5萬元　被廉署起訴周四提堂

社會 15:20 2021/08/31

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廉政公署今日(31日)落案起訴芬名酒店助理經理，控告他涉嫌串謀從一名工程承辦商收受賄款1.5萬元，以容許該酒店員工協助進行本應由該承辦商完成的工程及維修項目。被告獲准保釋，以待星期四(9月2日)在東區裁判法院答辯。

被告黃世光，69歲，芬名酒店行政助理經理，被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。案發時，被告是位於灣仔的芬名酒店的行政助理經理，是芬名酒店一名工程師的直屬上司，該工程師負責監督酒店所有工程及維修項目。

控罪指，被告涉嫌約於2019年2月，與上述工程師、一名工程承辦商董事兼股東，以及其他身分不明人士一同串謀，無合法權限或合理辯解，從有關董事兼股東接受1.5萬元，作為安排或容許芬名酒店的員工協助進行本該由有關工程承辦商完成的項目的誘因或報酬。

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記者：蘇文軒

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