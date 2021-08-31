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【引入海外醫生】港府放寬非港人專科醫生來港工作　陳肇始指須符醫專要求否認中門大開

社會 15:22 2021/08/31

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港府修例准予非港人專科醫生來港工作。（經濟日報資料圖片）

政府向立法會提交《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，以開闢新途徑，讓合資格且為香港永久性居民的非本地培訓醫生在香港執業。

食衞局局長陳肇始表示，是次提出三大方面修訂醫生註冊條例，包括放寬合資格的非本地培訓醫生須為香港永久性居民方可申請特別註冊以在香港執業的要求。詳情請見【下一頁

被問到港府早前提出的修訂，要求非本地培訓的醫生來港須為香港居民，惟現時卻放寬至非港人專科醫生是否中門大開，陳肇始否認有關安排屬「中門大開」，強調政府任何修訂均經過深思熟慮。

她解釋，醫管局缺乏專科醫生，是次調整只適用於專科醫生，同時須符合醫學專科學院要求，認可其專科醫生資格才獲批，否則四個公營機構亦不會聘請，重申絕對不是中門大開。

陳肇始補充，不論醫學界或病人組織等，都有給予建設性意見，惟基因公眾利益為大前提：「收到好多意見，但非單一考慮，要考慮埋實際情況。」又指新修訂未預估可吸引來港醫生人數，但相信較現時更具吸引力。

至於來港工作的非港人醫生會否與病人有溝通問題，陳肇始指，醫管局及衞生署DH臨床工作都需與病人溝通，當僱主招聘時相信都要符合工作要求，確保非本地培訓醫生語言水平一定滿足到要求。

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責任編輯：陳正怡

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