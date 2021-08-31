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【食物安全】食安中心公布7月食物安全報告　10個樣本不合格涉超市鰂魚含孔雀石綠

社會 15:39 2021/08/31

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食安中心公布7月食物安全報告，10個樣本不合格涉超市鰂魚含孔雀石綠。（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（31日）公布上月食物安全報告，中心在7月期間為約6,000個樣本進行檢測，其中10個樣本不合格，其餘樣本全部通過檢測，整體合格率為99.8%。

10個不合格樣本分別為，

  • 一個含孔雀石綠的鰂魚樣本
  • 一個鯽魚樣本
  • 一個預先包裝生魚樣本
  • 一個含獸藥氯霉素的貴妃蚌樣本
  • 一個二氧化硫超標的龍眼樣本
  • 一個總含菌量超標的雞蛋三文治樣本
  • 一個大腸菌群超標的冰凍甜點樣本
  • 一個含二氧化硫的新鮮牛肉樣本
  • 一個鎘含量超標的洋葱樣本
  • 一個除害劑殘餘超標的豆角樣本

中心已就不合格樣本跟進，包括通知涉事商戶有關化驗結果、指令有關商戶停售問題食品和追查問題食物來源。

是次檢測樣本包括約2,200個蔬菜、水果及其製品樣本；約400個穀類及穀類製品樣本；約400個肉類、家禽及其製品樣本；約1,400個奶類、奶類製品及冰凍甜點樣本；約600個水產及其製品樣本；及約1,000個其他類別的食物樣本（包括飲品、烘焙食品及零食等）。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

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