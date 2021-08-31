【癌症飲食】患癌不等如要戒碳水化合物　腫瘤科醫生拆解癌症患者飲食迷思

▲ 內科腫瘤科專科吳劍邦醫生，拆解癌症患者飲食迷思。

關於癌症患者的飲食有很多傳說，其中之一是關於碳水化合物，我們經常聽到人們說「碳水化合物就是糖」，而腫瘤細胞依賴於糖，因此我們需要不惜一切代價避免使用碳水化合物。

首先，有必要弄清楚甚麼是碳水化合物。碳水化合物可分為簡單碳水化合物和複合碳水化合物。簡單碳水化合物包括葡萄糖、果糖、乳糖，例如甜點、冰淇淋、餅乾、汽水和蛋糕都含有大量的加工糖，即簡單的碳水化合物，會令血糖水平迅速升高。

然而，很多時候我們無法及時用完所有在短時間內提供的大量能量，那些未使用的能量會轉化為甘油三酯和脂肪。而且，食用單純糖會引起全身炎症，激活胰島素和胰島素樣生長因子軸，從而促進癌症的生長。

相反，米飯、麵條、燕麥片、麵食是複合碳水化合物，由於它們的結構複雜，分解複合碳水化合物因此需要更多時間，能量會釋放緩慢，所以它們往往也會逐漸緩慢地升高血糖水平。

2016年，英國醫學雜誌發表了一篇系統綜述，發現包含全穀物的複合碳水化合物可以將所有癌症死亡風險降低15%。同樣，一組新西蘭研究人員於2019年在《柳葉刀》雜誌上發表了一項薈萃分析，發現食用全穀物類複合碳水化合物可以降低結直腸癌和乳腺癌的風險。

關於複合碳水化合物的選擇，我們可以考慮全麥麵包、麥片、玉米、燕麥、豌豆、大米、藜麥、全麥麵食、豆類，以及西蘭花、綠葉蔬菜和胡蘿蔔等富含纖維的蔬菜。

因此，我們不應將碳水化合物簡單地等同於「糖」。複合碳水化合物是一種健康的飲食形式，具有多種健康益處。

▲ 內科腫瘤科專科 吳劍邦醫生

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標題為TOPick編輯所訂，原題為「癌症患者應該完全避免碳水化合物嗎？」