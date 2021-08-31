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【呈請破產】涉虐印傭Erwiana女僱主羅允彤出席破產聆訊　文件不齊存10月中再訊

社會 16:07 2021/08/31

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羅允彤今到高等法院出席破產聆訊。（林育慧攝）

因涉虐打印傭Erwiana等3名外傭罪成的女僱主羅允彤，於區域法院經審訊後被判囚6年。早已刑滿出獄的羅允彤，早前入稟高等法院呈請破產，破產聆訊今（31日）於高等法院進行。羅今到庭應訊，由於破產文件不齊存，故法庭未能頒下破產令，押後至10月11日再訊。
 
呈請人羅允彤（49歲），於2021年6月初入稟高院呈請破產。羅今親自到庭應訊，並沒有律師代表，聆案官於庭上指出，由於羅的破產文件須修改或填補等，故今未能正式頒下破產令，並將聆訊押後至10月11日再訊，其間批准羅修改呈請書，並須於9月30日前存檔。

資料顯示，羅允彤因襲擊印傭Erwiana而被控，最終於2015年被裁定嚴重傷害他人身體、襲擊、刑事恐嚇等共19項罪名成立，被判監6年，早前已刑滿出獄。

Erwiana其後入稟向羅索償，法官裁定羅須賠償81萬，羅與Erwiana因索償一事而涉及多宗民事訴訟。其中羅早前擬就特委法官就其物業撤銷扣押令等而提出上訴，但不獲批法援，羅就此提出司法覆核，高院法官早前駁回其申請，並頒令羅需支付11萬元訟費。

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記者：林育慧

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