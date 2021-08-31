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【特首民望】林鄭評分微跌1.3分至33.8分　支持率淨值負48個百分點

政治 16:08 2021/08/31

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林鄭月娥最新評分為33.8分。（ 陳靜儀攝）

香港民意研究所今日發放最新調查結果。特首林鄭月娥最新評分為33.8分，較本月中微跌1.3分，支持率淨值則下跌3個百分點，錄得負48個百分點，另有34%受訪者，給予林鄭月娥0分。

調查指，林鄭月娥的數字，與半個月前分別不大，其支持率維持20%，反對率則上升2個百分點至68％。

另外，特區政府表現滿意率，較上月調查稍跌3個百分點至21%，不滿率則微升1個百分點到59%，滿意率淨值為負38個百分點。

至於信任比率，有34%的受訪者信任特區政府，下跌了4個百分點，不信任率則維持50%，信任淨值為負16個百分點。

調查於本月20至26日，由真實訪問員隨機抽樣電話訪問，共訪問1,003位18歲或以上、操粵語的香港居民。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤

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