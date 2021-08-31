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【兒歌金曲】朱凱婷母女合唱《我係小忌廉》　《盛‧舞者》成員經典卡通角色造型登場獻技

娛樂 16:38 2021/08/31

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朱凱婷母女合唱《我係小忌廉》主題曲。

TVB早前動員近二百名表演嘉賓、表演團體及台前藝員同事等舉辦《兒歌金曲SUMMERFEST》，節目將於9月4日晚於翡翠台播出。為此製作組早前辦「我最喜愛的兒歌」投票活動，得出結果後，再四出聯絡歌曲原唱者現身節目表演。

此次節目其中一個環節，邀請朱凱婷（Heidi）及莫家淦分別帶同女兒林穎彤及兒子莫朗翹，獻唱《我係小忌廉》及《超人的主題曲》。現場所見，穿了「公主母女裝」的朱凱婷與囡囡默契十足，二人連環做出多個合拍度高的可愛表情及動作，贏盡焦點。

《足球小將》戴翅偉配音員袁淑珍（左二）及《數碼暴龍》八神太一配音員黃鳳英（右二）。

事後問朱凱婷女兒是否很有表演天份時，她笑謂：「其實由囡囡細個開始，我哋就成日一齊喺屋企載歌載舞！」

Heidi感欣慰地說：「幾開心囡囡到咗呢個年紀，都仲好享受同媽咪一齊唱歌表演，所以我好珍惜大家一齊上台嘅Moment。囡囡今次係專登為咗陪我而學唱《小忌廉》，所以對我嚟講係好珍貴嘅回憶，好似將我細個鍾意嘅兒歌傳承咗畀佢咁。」

羅毓儀與家燕姐。

她又透露，囡囡有參與是次髮型設計部分，二人專誠剪了齊蔭頭再加鬈曲髮馬尾配合襯番小忌廉。至於莫家淦囝囝雖然較怕醜，但在爸爸帶領下，仍能成功完成多個表演動作，精靈乖巧。

節目內眾多Cosplay造型中，羅毓儀的春風DorReMi造型最為吸睛；毓儀雖已年屆25歲，但外表依然孩子味濃，配以青春無敵的造型、豐富表情以及甜美笑容，絕對為「逆齡」最佳示範。

另《盛‧舞者》的《龍珠》、《數碼暴龍》、《足球小將》的Cosplay狂舞演出，既有睇頭亦有趣味，當中尤以袁鎮業的小志強造型最為過癮，皆因他的球鞋上黏實了一個玩具足球，無論點跳點揈都「唔會飛甩」，創意十足！

而現場觀眾對是次盛典亦相當受落，除了大讚獻唱歌曲好聽外，亦大讚台前幕後花足心思：「一晚可以睇到咁多歌手唱歌，真係好精彩。」

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