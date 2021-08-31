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【素食福音】7-Eleven推燕麥即磨咖啡及港式燕麥奶茶　限時優惠每杯$7起【附電子優惠劵】

休閒消費 16:34 2021/08/31

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

7-Eleven推燕麥即磨咖啡及港式燕麥奶茶。（圖片來源：7-Eleven）

一杯咖啡能喚醒新一天的開始，可是對於奶類敏感人士或者素食者，或者對咖啡卻步。今期7CAFÉ推出的素新品──燕麥即磨咖啡可以滿足到關注健康的人及素食者！燕麥即磨咖啡以瑞典品牌OATLY燕麥奶及100% Arabica咖啡豆沖製，淡淡燕麥味撞上濃濃咖啡香，口感順滑細膩，品嚐到高質素咖啡！

最新影片推介：「BPA-FREE」不一定安全　9款不含BPA、BPS膠水樽

全新以OATLY燕麥奶沖製的7CAFÉ即磨咖啡（熱飲$14；凍飲$16），由9月1日早上7時起至9月14日期間更可憑電子優惠券，限時以$10優惠價試飲。

7CAFÉ即磨咖啡電子優惠券（圖片來源：7-Eleven）

另外，由9月1日早上7時起至9月7日期間，買7CAFÉ燕麥即磨咖啡，更可賺3X yuu積分。

7CAFÉ燕麥即磨咖啡銷售分店地址： https://bit.ly/3mGetmM

除了燕麥即磨咖啡，HOTSHOT熱賣點推出了港式燕麥奶茶，今期推出以OATLY燕麥奶沖製而成的港式燕麥奶茶（熱飲$11；凍飲$13）， 口感順滑燕麥味香濃！由9月1日早上7時起至9月14日期間可憑電子優惠券，限時以$7優惠價試飲！

HOTSHOT熱賣點港式燕麥奶茶電子優惠券（圖片來源：7-Eleven）

HOTSHOT熱賣點港式燕麥奶茶銷售分店地址可參考以下網址：https://bit.ly/38lxUcj

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記者：王芷瑩

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