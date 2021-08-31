【七公主】林夏薇新劇挑戰身心底線　憑演出搣甩闊太標籤證明實力

▲ 生意版圖持續擴展暫停生育大計，林夏薇新劇《七公主》挑戰身心底線。

自從林夏薇於2015年低調與商人莫贊生結婚後，為照顧家庭淡出幕前。休息一段日子的林夏薇對演戲的熱情從未減退，疼愛她的丈夫看在眼裡，放手讓她繼續追夢。

繼《逆天奇案》演出獲讚後，薇薇於新劇《七公主》以全裸背部兼露股挑戰身體底線，同時心裡被角色悲慘痛苦的身世拉扯，足足一個月才能出戲。

除裸露演出外，於《七公主》所演的顧語嫣還是一位未亡人，所以薇薇坦言在身心上都面對著非常大的挑戰：「監製談角色時，希望我能夠演一個觀眾從未在電視上見過的林夏薇，聽完覺得很好玩、很破格，事前準備亦下了許多功夫。」

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▲ 林夏薇於新劇飾演顧語嫣一角。（曾耀輝攝）

身體突破

講到薇薇今次演出在身體方面的突破，要數早前播出、挑戰電視尺度的背部全裸。

薇薇直言接到劇本後最擔心就是要拍這一幕，拍攝過程亦印象深刻：「我把徐榮當作是老公，完全投入幻想世界，所以想跟他做跟老公會做的事。其實並不是色情，而是悲慘，兩個顆受傷又寂寞的心依靠在一起，是很感動的一場戲，最後看到徐榮突然崩潰，顧語嫣也開始醒覺，知道他不是老公，還反過來安慰對方。」

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除了感情澎湃，薇薇要在鏡頭前還要背部全裸，雖然打底防走光的功夫做足。但同時要做動作又要演戲，要兼顧很多東西。

薇薇一直保持專業態度去演講：「電視尺度來說是很大突破，本來預在9時半檔期播，現在改為8時半，有些鏡頭被逼刪剪，是有點可惜，監製說完整版會放到網上的會員區播放。這場戲真的很難忘，又要投入又要顧走光，沒有清場現場人很多，徐榮很有風度，所以我不能尷尬，怕他不敢碰我便很難演下去。」

心理突破

此外，因為角色的遭遇，薇薇在演繹方面亦要面對心理上的突破：「在開拍前監製找我們圍讀劇本，每次讀對白就覺得自己是顧語嫣，未開拍已經哭了很多次。角色情緒起伏很大，拍攝時他們都很怕我，徐榮直頭怕我會抑鬱。」

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▲ 劇中喪夫的林夏薇把感情投射到徐榮身上。（《七公主》劇照）

在劇中有不少爆喊、竭斯底里的情緒，也是薇薇從影以前演得最盡的一次：「以前覺得自己跳出跳入角色都很容易控制，但這次拍完戲需要一整個月才能跳出來。」

她當時以為拍攝期間回家做運動、跳舞能夠調節情緒：「但因情緒還是但亢奮，完全睡不著。整部劇前後花了半年多時間都處於情緒低落、起伏甚大的狀態，有時回家都會爆喊。」

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▲ 多年來林夏薇對演戲的熱情從未退減。（曾耀輝攝）

揮刀怒斬徐榮

林夏薇的「心痛」，由情緒延伸到身體的生理痛。薇薇提起另一難忘場口，當日拍攝了十個小時的喊戲，在凌晨5時接著拍揮刀怒斬徐榮。

她回憶說：「那場排到最後，因為要毀壞那個家居景。劇中每次在家的場口我的情緒都比較瘋癲、戲份比較悲慘壯烈，那日整天都處於那個狀態，到最後一抬手當下我真的心臟痛，全場人都好驚，而我只怕拍不完，當下只想連貫地把那個情緒拍完。」

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▲ 除了幕前，林夏薇還了許多生意上的投資。（曾耀輝攝）

演技獲得認同

對於被力讚演技出色，薇薇感謝觀眾對她的支持和認同：「放了很多心機去創作一個好的角色，希望大家見到顧語嫣除了悲痛，還看到她的成長、有血有淚，在創作和演繹過程中我都很享受。」

除《七公主》，稍早播出的劇集《逆天奇案》亦備受讚賞，問到早前決定休息減產的她會否因而多接作品，她坦言：「一直以來我最喜歡就是演戲，但我現在不是一個人，有家庭以後要考慮家人的感受。」

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▲ 二人結婚六年仍非常恩愛。（instagram圖片）

林夏薇於2015年低調地與金融才俊莫贊生在山頂豪宅內結婚，3年後宣佈為了家庭而暫別幕前。

離開電視箱後，薇薇落力打理餐飲生意：「我先生好錫我，知道我最喜歡做戲，我亦無忘記自己從小以來追求的夢相，考進北京中央戲劇學院讀表演、回港投考香港話劇團、入TVB至今一直都在追求自己的夢想。」

搣甩標籤

了解林夏薇的人知道她從頂級戲劇學院畢業，生意發展亦有聲有色。

但入行至今剛好十年，總是有人把她與「林峯堂妹」、「闊太」等詞畫上等號，薇薇坦言：「已經看開了，無可否認有很多人因為阿峯而認識我，亦因此令大家忽略了我的努力，但我無氣餒。演員最重要還是靠作品去說話，只要你有好的作品和角色，觀眾是會看到的。」

▲ 林夏薇為了工作，暫時擱置生育計劃。（經濟日報圖片）

直到2016連續兩年奪得《星和無線電視大獎》我最愛TVB女配角，薇薇亦開始得到大眾認同：「那段時間報章開始說我搣甩『林峰堂妹』的稱號，阿峰一直是我的好榜樣，入行時他贈我三個字『靠自己』，我亦很多謝他，我們一步一步兩個個體靠自己都有不錯的發展。」

家財萬貫的丈夫見她願意為家庭放棄最愛的演戲，而陪著丈夫打理生意的薇薇亦更加了解到對方工作上的辛勞：「他見我好喜歡做戲、知我好努力，不忍心叫我就此退出，我亦得知他做生意要飛來飛去很辛苦。」

▲ （《七公主》劇照）

薇薇續指：「丈夫之前就是怕我太辛苦，亦希望我能給家裡多點時間，到我停下來跟他學習，就寧願去拍戲。每個人都有不同辛苦的地方、努力的方向，大家都在互相包容、理解和支持，並在當中取得平衡，現在都有共識，他也希望我去做我熱愛的事。」

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生意發展

薇薇擁有自己的「餐飲王國」，最近與丈夫和合伙人投資「潮流藝術品數碼認證平台」，讓客人通過網站去交易藝術品，網站亦會進行防偽認證，讓客戶安心購買又能令藝術品更加保值。

去年遇上疫情令餐飲生意進入寒冬，薇薇坦言已捱過最低谷的時期：「疫情令我學會隨機應變，很多時計劃趕不上變化，之前山頂餐廳剛開幕，擔心沒遊客死定了。沒想到疫情期間山頂是最好生意，多了港人行山，餐廳又有戶外地方可帶寵物同行，總算慢慢渡過了。最近又多開了3間餐廳，覺得有危便有機，之後都會繼續擴展。」

▲ 林夏薇亦是愛狗之人，愛犬早前因病要施手術讓她心痛不已。（instagram圖片）

之前暫停工作是為了準備生育下一代，薇薇直言計劃已擱置：「停下來才發現不拍戲時還是很忙，除忙生意，狗狗早前生病施手術，怕牠會痛會害怕，一直陪著牠睡地板照顧牠，單是狗狗和工作已經佔據所有時間和精力，所以根本未會有時間和空間。」

她補充，與丈夫都很喜歡小朋友：「但計劃會晚一點再進行，如果有驚喜當然會好開心，這是上天的禮物。」

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髮型：Ivan Lee @ Headquarters

化妝：江中平化妝室

記者：陳心怡

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