【引入海外醫生】陳沛然斥根本性破壞專業自主　法案委員會主席葛珮帆冀10月13日提交大會審議

▲ 葛珮帆表示，目標是10月13日的立法會會議上恢復二讀。（葛珮帆提供）

政府就《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》提交修正案，將安排放寬至非香港永久居民的合資格海外專科醫生來港執業。立法會醫學界議員陳沛然表示強烈不滿，認為修訂較原方案更不可取，是對醫學界專業自主造成根本性的破壞。

陳沛然又指，修訂案是一再開倒車，也去對醫生人手流失問題，斷錯症、開錯藥，認為政府必須正視本港公營醫療系統的問題，改善待遇和工作環境，以挽留人才，又促請當局三思，擱置最新的修訂。

負責審議法案的法案委員會主席、民建聯立法會議員葛珮帆則表示歡迎，又稱條例爭議不大，相信法案委員會最多召開多2次會議，便能完成審議工作，現時會以10月13日提交立法會大會作目標，希望最遲翌日能夠完成表決。

她又認為，全球正爭奪醫生，倘只容許香港永久居民的非本地培訓醫生，以特別註冊回港執業，是排除了大量專業醫生，未必能幫助引入更多醫生，而非本地培訓的港人醫生，將來回港後仍要參加畢業試及實習，門檻仍然高。

她又提到，有醫生團體擔心，修訂會影響本地醫科畢業生的實習及工作機會，但政府已多次承諾，會確保本地醫科生有實習及工作機會，以及接受專科培訓機會，冀政府能夠信守承諾。

除了醫生不足有待解決，葛珮帆認為仍有其他醫療問題，包括護士不足、病床不足等，政府如只增加人手，若醫療設備等硬件未能增加，料仍然是無法縮短輪候時間。

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記者：陳宛彤