【開學日】為小一女兒準備開學物資感壓力 媽媽用盡消費券盼能申請政府津貼

▲ 林女士用盡消費券為女兒購買開學物品。

每年臨近9月開學， 家長都要為小朋友開學而花費大筆金錢，對於低收入的家庭來說，絕對是沉重的負擔。林女士跟6歲的囡囡住在深水埗，她現時沒有工作，靠以往工作所賺的積蓄為生，每月數千元的租金，已佔家庭支出一大截。為了省錢，平日她不會外出食飯，在家煮食，又會趁街巿臨收檔時買平價又有營養的餸菜，能省的，她都會盡量省。

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今年9月女兒升讀小一，需要花一筆錢準備開學，早前政府派發的第一期電子消費券，她用於添置女兒的新校服、返學鞋。剛巧囡囡生日，她用消費券買生日禮物給女兒，第一期的電子消費券早就用光。她說之後派發的消費券，她都會用於女兒身上， 寧願自己平日省一點。

子女外出補習，對於低收入家庭也是沉重的負擔，林女士打算親自教女兒中文和數學，但英文就可能因無法自行教囡囡而需要外出補習，苦於資源緊拙，即使想培養女兒的興趣都感到很困難。種種支出都對家中的經濟構成壓力，面對拮据的生活，林女士表示，長遠都希望可以申請政府津貼幫補家計。

照顧女兒都要唞下氣

為了讓女兒暑假可以參加免費的課外活動，林女士安排女兒參加香港救助兒童會在深水埗舉辦的「夏嘩兒暑期計劃」小天才救地球 – STEM手作製作、餐桌禮儀及手工食物大顯身手等免費的暑期活動，正好給囡囡有益的暑期活動，同時也給林女士一個喘息的機會。

疫情下，之前女兒入讀的幼稚園支援很少，連ZOOM課堂都很少，一星期大約只有一節。少了外出跟其他人接觸， 對女兒的社交生活都有很大影響。但她想不到，這些暑期活動令女兒有很大的轉變。

女兒以前都很怕羞，但自從參加了香港救助兒童會的活動後，性格變得好開朗，較以前主動。每次上完活動回家，她都很興奮要跟我分享有多好玩，學到什麼知識。如那些食物有營養，又跟我說要尊重自己。看到她的轉變，我都很開心。

6歲的囡囡自言好想每一日都參加暑期活動，跟其他小朋友一齊畫畫、做勞作、學習新的知識。每次回家，她都很開心跟媽媽介紹於活動做的多件手工，稚嫩的聲音滲出絲絲的喜悅。

家長學懂正向教育

不只女兒參加活動，林女士也有參加活動。她說自己以往遇上小朋友之間有爭拗時， 礙於大人面子問題，都不懂如何處理，有時會傷害女兒的感受。但參加了專為家長而設的「從心所育﹒談情說教」活動後，學懂訴之以理和正向教育，在適當的時候讚賞小朋友。以往媽媽遇上的難題，現在都懂得如何處理。

一個暑期，一個POP-UP的暑期計劃，不知不覺幫助了這對住在深水埗區的母女。問到她對女兒有何寄望，林女士跟很多家長的希望一樣好簡單。

我只希望女兒可以健康快樂地成長。

香港救助兒童會總幹事司徒恩女士: 「因為現時社會對貧困的兒童及其家庭的支援不足，他們面對很多挑戰，需要社會更多的關注。香港救助兒童會相信每名兒童都應該擁有未來，我們致力支援最被邊緣化的兒童。為回應本地兒童和青少年不斷轉變的需要，香港救助兒童會與本地的非政府組織合作，以支持及改善香港兒童和青少年的心理健康。看到有需要的小朋友及家庭得到我們的支持而健康成長，我們感到很高興。」

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責任編輯：王明芳