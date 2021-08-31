【賽馬會】馬會錄破記錄投注額達2797億元　回饋社會294億元

▲ 香港賽馬會今天（31日）公佈2020/21財政年度業績，本年度投注額創新高達2,797億元，馬會回饋社會294億元，當中包括透過博彩稅、利得稅及獎券基金撥款，破紀錄貢獻政府249億元。（資料圖片）

香港賽馬會今天（31日）舉行週年大會並公佈2020/21財政年度業績。馬會表示，上年度投注額創新高達2,797億元，令馬會得以回饋社會294億元。縱使六合彩投注額受疫情影響而下跌約3成4至約34億；惟受惠於歐洲國家盃及美洲國家盃下，足球博彩技注額增長近5成至1,402億元，另賽馬投注額年內上升12.5%至1,361億港元。馬會主席陳南祿表示，「馬會的優勢就是香港的優勢。我們關愛社會、力求卓越、致力提供充滿活力的賽馬運動，這就是香港精神，我們務必把這精神一代一代承傳下去。馬會將一直與香港駿步前行，一如駿馬昂首奔騰，香港亦將繼續向前邁進。」

馬會成功應對疫情，並持續發展業務，於2020/21年度創下2,797億港元投注額的新紀錄。賽馬投注額於年內上升12.5%至1,361億港元；以馬季計算，則上升12.1%至1,364億港元。

馬會於財政年度繳納的賽馬博彩稅，上升13.7%至137億港元；以馬季計算，則上升13.6%至138億港元。足球博彩的業務表現非常理想，投注額於年內上升51.4%至1,402億港元，令馬會繳納的足球博彩稅增長47.4%至92.5億港元。有此成績主要因為不少大型比賽如2020年的歐洲國家盃及美洲國家盃等復辦或延期舉行，致令2020/21年度進行的足球比賽數目遠多於以往，但相信此等情況不會持續。

六合彩方面，在疫情期間，馬會為保障公眾健康，曾關閉場外投注處，六合彩攪珠於2020年2月至9月中期間亦暫停舉行，至2021年5月才完全恢復在場外投注處受注。因此，六合彩投注額於年內下跌34.3%至34億港元，博彩稅及獎券基金貢獻為13億港元。

馬會表示，由於疫情影響持續，馬會慈善信託基金於2020/21年度審批撥捐45億港元，與之前的財政年度一樣。除了恆常慈善撥款，馬會慈善信託基金繼續不遺餘力，以助社會應對疫情帶來的影響，措施包括為有需要人士提供食物援助、為首次求職者推出人才配對及發展計劃、提升長者及殘疾人士的清潔消毒及醫療設施，以及教育支援項目。基金自疫症爆發以來已審批捐款約15億港元，支持多個項目，惠及超過100萬人。

此外，年內亦見香港故宮文化博物館大樓結構竣工，預計於明年開幕；位於沙田的香港中文大學醫院已正式啟用，醫院由基金撥捐13億港元支持成立，是基金歷年來對醫療項目最大的單一捐款。

馬會表示，縱使表現勝於預期，但來年的經濟及社會環境仍然充滿挑戰。為應對未來挑戰及實現持續增長，馬會檢討策略制定長遠計劃，三項新的策略重點包括：慈善、賽馬及內地發展。

慈善策略方面，因應社會最新發展，馬會制定全新四大策略範疇：豐盛耆年及長者服務、兒童及青年發展、健康社區及培育人才，以及提升業界水平。馬會將繼續支持及回應社會各種需要，並維持現時的支援。賽馬方面，馬會已將賽馬推向世界級水平，目前的方針就是鞏固定位，為未來發展奠定更堅實的基礎。措施包括：著力吸引、培育及保留練馬人才，並相應擴展及提升馬房及訓練設施；馬會亦將會推行全面的馬匹福利計劃，加強現役賽駒福祉，以及改善馬匹退役後的生活質素。

另外，在內地方面，馬會策略重點涵蓋在大灣區發展馬產業，制定「賽馬發展願景2030」以及規劃未來發展。馬會指，大灣區的發展前景樂觀，馬會的發展願景是把握三個馬場（沙田、跑馬地及從化馬場）的協作機遇，進一步推展及鞏固馬會的世界級賽馬品牌，從而達到大灣區馬產業全面發展的目標。年內，馬會與廣州市政府簽署框架合作協議，為雙方合作推動發展大灣區馬產業奠下了穩固基礎，標誌著重要的一步。根據協議，由2025年開始，從化馬場將上演香港的世界級賽馬，內地民眾可於新建的地標性看台現場觀賞賽事。此外，馬會將建設隔離檢疫設施，便利國內外馬匹的進出口，並將研究在廣州設立純種馬交易中心。

業務數字－財政年度（2020年7月1日至2021年6月30日）（2020/21年度有88個賽馬日、2019/20年度有87個賽馬日）

2020/21 (百萬元) 2019/20 (百萬元) 增減幅度 賽馬投注額 136,137 120,990 12.5% 足球博彩投注額 140,171 92,598 51.4% 六合彩投注額 3,390 5,161 -34.3% 投注總額 279,698 218,749 27.9%

馬會對香港的貢獻 - 財政年度 (2020年7月1日至2021年6月30日)

2020/21 (百萬元) 2019/20 (百萬元) 增減幅度 賽馬博彩稅 13,730 12,071 13.7% 足球博彩稅 9,245 6,273 47.4% 獎券博彩稅 847 1,290 -34.3% 利得稅 625 323 93.5% 獎券基金撥款 509 774 -34.3% 已審批基金捐款 4,510 4,525 -0.3% 總額 29,466 25,256 16.7%

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記者：曾卓鋒