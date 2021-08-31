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【2021中秋節】恆香老餅家聯乘裕民坊YM2辦中秋綵燈會　6大打卡位+買愛心月餅支持殘疾人士

休閒消費 17:08 2021/08/31

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打咭位2：1.5米巨型中秋玉兔Glamping賞月營地（圖片由商場提供）

中秋佳節將至，元朗恆香老餅家將與裕民坊YM2首次合作，由2021年9月3日至26日期間舉辦恆香‧YM2中秋綵燈會。大家可以於裕民坊YM2的6大必影必玩打卡位，感受濃厚的中秋節氣氛。

點擊大圖了解詳情：

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恆香‧YM2中秋綵燈會設有6大必影必玩打卡位，包括展現元朗中秋人氣景點大橋街市燈籠街，由500個傳統綵燈打造的燈籠隧道、霓虹情尋猜燈謎、1.5米高巨型玉兔燈籠賞月Glamping營地、以及月餅過三關及月餅造型打卡櫈、微型手工藝及小城故事積木展區等。

這些打卡位重現充滿中秋氣氛的香港情懷場景，同場更有其他精彩中秋活動，絕對是一家大小於中秋前後的好去處，更是大小朋友傳承香港中秋懷舊風味的一次難得機會。

今個中秋，恆香‧YM2中秋綵燈會更特別與「基督教懷智服務處」跨界合作，除微型黏土作品之外，更邀請懷智學員發揮創意想像，為恆香及YM2的設計月餅包裝盒，畫上充滿童心的精美繪圖。

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恆香月餅盒面以明月高掛、天朗氣清下的舊七層公共屋邨為主角，佇立街燈、舊式巴士、戶戶燈光，與月色互相輝映，四邊及盒內印有學員繪畫的傳統風琴燈籠；而YM2月餅盒就以60年代官塘雞寮為主體。

兩款均是恆香傳統月餅，充滿濃厚的中秋氣氛。每盒「元聚恆香‧愛心月餅」（2件低糖迷你蛋黃白蓮蓉月餅禮盒裝）慈善價HK$78（原價HK$98），50%收益將捐贈至懷智服務處，以提升殘疾人士社區支援服務，同時啟發他們的潛能，讓他們融入社會生活。

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責任編輯：王芷瑩

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