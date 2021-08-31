【保險業】本港上半年毛保費總額3070億元　來自內地客投保額按年下跌96.5%

▲ 保險業監管局表示，內地訪客上半年在港投保額大跌96.5%。（資料圖片）

保險業監管局今天（31日）公布2021年上半年香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到3,070億，再次因部分短期儲蓄壽險保單的保費繳付模式影響而較去年同期下跌2.2%；另外來自內地訪客的新造業務保費按年下跌96.5%

今年上半年有效長期業務的保費收入總額為2,736億，年下跌2.4%，主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為2,262億，年下跌下跌4.9%；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為202億，按年上升59.2%；以及退休計劃業務，其供款為239億，按年下跌8.4%。

監管局表示，來自內地訪客的新造業務保費從去年上半年的62億收縮至今年同期的約2億，按年下跌96.5%，佔個人業務總額0.3%。這些保單約97%以非整付方式支付；危疾、終身壽險及醫療保險分別佔這些保單的份額為38%、33% 和20%。

至於一般業務方面，今年上半年，一般保險業務的毛保費為334億，按年下跌0.3%，淨保費則為221億，按年下跌3%，整體承保利潤由6.24億改善至7.94億。

直接業務方面，毛保費和淨保費分別為251億，按年上升2.1%及177億元，按年上升4.3%。與去年相若，金錢損失業務由於按揭保險計劃物業樓價的上限提高而錄得大幅增長，按年上升39.1%。財產損壞業務和一般法律責任（其他）業務的毛保費亦分別上揚5.9%及15.9%，但意外及健康業務下滑6.4%，因外遊活動受到阻礙令其中的非醫療業務急挫33.1%。新冠疫情使經濟活動放緩，引致僱員補償業務下跌5.5%。

直接業務的整體承保利潤為7.57億，與去年同期一樣，財產損壞業務以及金錢損失（其他）業務的承保利潤分別達至2.92億，按年上升58.1%及1.21億，按年上升571%。另隨著受新冠疫情抑制和延後的醫療申索開始重現，意外及健康業務錄得2.91億的承保利潤，按年下跌40.7%。

香港保險業聯會回應指，類別C產品（投資相連產品）的年度化新保費較去年上升165%，反映本港客戶對具有投資靈活性的保障型產品需求強大。保聯現正與證券及期貨事務監察委員會、保險業監管局，以及金融管理局密切討論，全力發揮此類產品市場的發展潛力，推出更多創新的類別C產品，滿足市民對投資型保障產品的殷切需求。

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責任編輯：郭詩詩