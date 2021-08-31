【2021中秋節】8度海逸酒店推新口味黑芝麻流心月餅　9月17日前預購低至79折【附早鳥優惠詳情】

▲ 8度海逸酒店推新口味黑芝麻流心月餅。（圖片由酒店提供）

今年中秋，8度海逸酒店廚師團隊再度推出自家製月餅，有傳統月餅及西式作法的流心月餅選擇。其中四款月餅，包括全新口味的「黑芝麻流心月餅」及往年受到熱烈迴響的「鮮芒果流心奶黃月餅」，連同向來素受歡迎的「海藻糖白蓮蓉蛋黃月餅」及抹茶迷摯愛的「京都宇治抹茶奶黃月餅」。

最新影片推介：「BPA-FREE」不一定安全 9款不含BPA、BPS膠水樽

各款月餅全以天然食材製作，圓形外觀形如滿月，象徵家人團圓和完整，並刻有象徵酒店「8」的幸運數字圖樣。酒店禮盒包裝以紅色及金色作主調，加入傳統玉兔圖案，更顯獨特名貴。

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

流心月餅

流心月餅是酒店今年的重頭戲，由用料至烤焗時間都非常講究。流心月餅由三層組成：餅皮、奶黃餡、流心餡。軟熟的拉酥皮包著上等奶黃，中間再掏出空位填滿流心餡料。

酒店中菜部主廚楊保國師傅指，流心餡料使用澳洲淡牛油、上等鹹蛋黃及進口鮮忌廉奶煮成，冷卻後雪藏數小時再切粒包進奶黃餡，確保每個月餅的流心餡料份量相若，保持品質。

其中全新口味黑芝麻流心月餅嚴選顆粒飽滿的日本最上等的黑芝麻奶油芝麻「絹漉胡麻」製作出流心月餅。先用慢火將飽滿的上品黑芝麻炒香，濃濃的芝麻香氣令人難以抗拒。月餅經高溫烤焗後，更能迸發出芝麻的香氣，豐富口感及味道。配上一杯香醇甘甜的中國茶，完美之至。

早鳥優惠

禮盒包裝每盒6個，另備有三式雜錦月餅禮盒（黑芝麻流心月餅、鮮芒果流心奶黃月餅、海藻糖白蓮蓉蛋黃月餅）供選購。各款月餅及禮盒由即日起至2021年9月21日期間供選購，2021年9月1日至9月21日領取。

每盒6個 原價 (每盒) 早鳥優惠 ( 9月17日前預購 ) 鮮芒果流心奶黃月餅 HK$338 HK $268 黑芝麻流心月餅 HK$338 HK $268 海藻糖白蓮蓉蛋黃月餅 HK$338 HK $268 三色雜錦月餅禮盒 （黑芝麻流心月餅、鮮芒果流心奶黃月餅、海藻糖白蓮蓉蛋黃月餅） HK$348 HK $278 京都宇治抹茶奶黃月餅 HK$358 HK $310

換領日期：由2021年9月1日至9月21日 (星期一至日，上午10時至晚上10時)換領詳情

換領地點：香港九龍土瓜灣九龍城道199號 8度餐廳

eShop 優惠：於酒店eShop預訂可享早鳥優惠 (9月17日前)

訂購 / 查詢：2126 1960

外送優惠

酒店可提供運送服務。九龍區運費為HK$100，香港島運費為HK$160，新界區運費為HK$180，東涌運費為HK$220

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩