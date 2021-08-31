【MIRROR X ERROR】為《特務肥姜2.0》任動作設計　張文傑MV演反派人氣急升

張文傑（German）因為任姜濤、肥仔梁業新歌《特務肥姜2.0》的MV動作設計及演反派BIGBOSS一角而人氣急升，觀眾大讚German造型和身手十分搶眼。此外，他與導演們希望MV充滿電影感，為姜濤、肥仔設計不同的打鬥場面和動作鏡頭，令觀眾帶來視覺上的享受。



是次籌備MV時間短促，姜濤和肥仔只有一日動作訓練便需要拍攝，但German大讚：「他們狀態非常好，拍足26小時，除動作場面，還需要跳唱，每當拍攝時都充滿力量，同時亦能夠滿足拍攝上的要求，所有動作效果都比想像中好。」

加入新元素

今次MV上其中一個動作是他們參加《全民造星》時曾經的表演項目，German為這個動作再加以設計，加強視覺上的效果。



German十分感謝整個團隊的努力，感謝導演的信任。當MV播出後，他收到很多觀眾支持的信息：「作為表演者最感滿足既就係可以做到自己鍾意嘅作品，而作品有人睇到，有人欣賞，係對我地每一位表演者既動力。多謝大家令到我感到咁多年嘅堅持係值得！希望有更多好作品送俾大家！」

張文傑從小習武

他希望日後有不同的角色可挑戰，但香港動作電影仍然是他最喜歡的，藉著這次機會，希望更多人認識和支持香港動作電影。German亦感謝由他帶領的動作組，因為每位成員都為香港動作片付出了很多，得到大家的支持是一種很大的鼓勵。



German從小受父親及伯伯影響，10歲起開始學習雜技、詠春、跆拳道、泰拳等，並曾獲武術獎項。

▲ 張文傑、姜濤、肥仔與動作團隊合照。

2001年加入電影行業，先從事幕後工作，如特技、舞台動作、動作設計和演員替身。近年簽入電影公司天下一，轉向幕前成為演員，上年播出電視劇《地產仔》演鄧少一角，以搞怪風格得到觀眾喜愛和關注，正在上映中的電影《怒火》也有不少動作和槍戰場面，演得入型入格。