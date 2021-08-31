【窒息危機】BB被子蒙頭2分鐘差點窒息　媽媽查看監視鏡頭3次急電熟睡「豬隊友」

▲ 上海一名媽媽看監視鏡頭，發現BB被子蒙頭2分鐘，急電3次予丈夫。

照顧嬰兒要特別小心，稍一不留神可能會終身抱憾！內地一名媽媽外出，透過手機查看監視鏡頭，驚嚇發現睡在嬰兒床的BB遭被子蒙頭，丈夫未有第一時發現。妻子非常焦急致電通知在旁睡覺的丈夫，最後來電3次才醒來，有驚無險。

綜合內地傳媒報道，於27日（上周五），內地一名嬰兒差點出意外，幸好最後只是一場驚慌，沒有構成傷亡。上海一名媽媽當天早上外出買餸，留下丈夫照顧BB，當時她看到app提醒「寶寶在活動」，她立即打開手機看監視器鏡頭。

▲ 媽媽發現BB被被子蓋面，立即致電在家中的爸爸。（影片截圖）

被子蓋著BB整張臉

從影片中所見，一名嬰兒獨自睡在BB床，床邊有抱枕，BB似蓋著一件薄被子，媽媽從鏡頭發現BB手腳郁動、身體蠕動，一手抓被子令被子撥向上，先慢慢蓋過嘴巴，然後連鼻子及眼睛也蓋過，被子蒙頭，據悉BB被蒙頭長達2分鐘，有窒息的危機。

媽媽在外趕回家也為時已晚，她立即致電在嬰兒床旁邊睡覺的丈夫，丈夫的手機立即響起來，可是他仍在睡夢中未有接聽。妻子很焦急，改試著不斷傳訊息，試圖改以訊息聲音嘈聲豬隊友，可是沒能成功。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

豬隊友在睡夢中

妻子總共致電了3次，電話長響，在第3次來電，丈夫終於醒來接電話。電話另一邊的妻子很焦急地說︰「喂！你快看被子蓋著寶寶臉了！」

爸爸總算由豬隊友變成神隊友，很快反應過來，立即一手撥開BB的被子，BB的面展示出來了，並立即向另一邊的太太報平安︰「哦！沒事……沒事了……」最後有驚無險，化險為夷。

最新影片：「BPA-FREE」不一定安全 9款不含BPA、BPS膠水樽

嬰兒睡眠安全要點

作為父母，如何確保嬰兒的睡眠環境安全？據衛生署「家庭健康服務」網站資料，關於嬰兒睡眠安全有一些要點，包括嬰兒要仰睡、面部及手外露；勿放軟身物件和寬鬆被舖；嬰兒睡在自己的牀上，與照顧者同睡一室；床褥要結實；溫度舒適等。

此外，兒科專科醫生張傑早前受訪時亦指出其他嬰兒睡眠注意事項，要避免嬰兒床邊擺放不必要的公仔、避免使用太厚的毛氈，以及注意床褥和床欄之間是否留有太大的空間等。

最新影片：小孩眼睛被鎅刀所傷險盲 眼科醫生拆解意外急救方法

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳