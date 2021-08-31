【蛇王捉蟒】被指捉蛇時太用力不專業　蛇王：要好好控制力度否則會受傷

▲ 深水埗蛇王協早前在大角咀一個屋苑捉蟒蛇的情況。（蛇王協社交平台）

深水埗蛇王協日前（28日）在社交網站發布於大角咀一個屋苑捉蟒蛇的影片，其捕捉的手法引起部分網民擔心，憂其會過於用力傷及蟒蛇。不過，蛇王協隨後在貼文中解釋，重申該蟒蛇沒有受傷，又指自己在捉蛇的力度要控制得好，否則會導致其本人及蛇都受傷。

貼中的片中看到一條蟒蛇蜷縮在近天花板的水喉，蛇王協雙手戴上手套，並爬上一條木梯，以徒手捉著蛇頭及蛇尾不斷往下拉，用力扯直蛇身，希望將牠拉離水喉縫中，惟蟒蛇不斷掙扎而不果。後來，蛇王再緊捉住蛇的頭部，另一隻手慢慢將蛇拉離水喉，花時約分半鐘將蟒蛇擒獲。

不過，網民對其捕捉手法反應兩極，有網民讚尚蛇王勇敢，要小心受傷，但亦有網民認為蛇王在捉蟒蛇時太過用力，容易令到蟒蛇受到不必要的傷害：

頭幾下夾硬扯， 未係最佳位置就唔好落手住！

其實條蛇都有感覺，下次可以請你既同事唔好噤大力拉扯嗎？

其實可以輕手啲！

當事負責捉蟒蛇的蛇王亦有在帖文下回應網民，表示影片引起大家的爭議感到抱歉，但重申該蟒蛇沒有受傷，現在送到嘉道理農場。蛇王解釋，影片中他的動作好大，是因為要令到蟒蛇盡快消耗它的體力，所以會用適當的力度去將蛇拉直，同時要輕力捉住蛇頭穩定它的情緒。

蛇王又說，由於蛇身好滑，若果太輕手會讓它跑掉，強調自己每次捉蛇時都會以兩者的安全取平衡：

通常每次捉蛇我都要由我同蛇之間嘅人生嘅安全去取得平衡，盡量唔可以令佢哋受傷…

片中所見好似夾硬扯，其實我要控制得力度要控制得好，否則會扯斷骨…我同佢都唔可以受傷

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責任編輯：李榮忠