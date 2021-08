【消閒活動】英國生活品牌Cath Kidston X 獲獎花藝工作室　期間限定花藝班送人氣帆布手挽袋【內附連結】

▲ Sidekick Tote有9款印花圖案,其中3款是花藝班獨有,只於花藝班內提供。($650)(品牌提供)

來自英國、擁有28年歷史的英國生活品牌Cath Kidston,透過印花圖案將英倫文化和季節景色記錄下來,並印在各式配件、家居用品、服裝及小童單品中保存,致力以繽紛印花為大家在生活帶來驚喜,帶出「Brighten Up Your Day」的信息。因此每次走進品牌的專門店,總叫人有種置身盛夏花園的感覺,令人心花怒放。

開學在即,Cath Kidston特別為大家準備了一系列上學用品,包括書包、布袋、文具和不同風格的童裝;女生們當然最關心護膚品和家居用品,而品牌早前推出的姆明(The Moomins)以及車厘子圖案系列依然在熱賣當中,大家不容錯過。

Cath Kidston即將舉辦一個花藝活動,就正好貫徹了其「Brighten Up Your Day」精神。品牌請來屢獲殊榮的花藝工作室SOLOMON BLOEMEN聯乘合作,推出期間限定的「We Only Do Beautiful」花藝班。參加者可以學習製作SOLOMON BLOEMEN精心設計的花束,並以Cath Kidston的人氣帆布手挽Sidekick Tote盛載並帶走,作為家居擺設絕對賞心悅目。Tote Bag有9款印花圖案可選擇,輕巧便攜容量極大,袋子內層加有擦拭防水塗層,花藝班專屬tote bag更特別繡上「We Only Do Beautiful」字句。

花藝班info

報名日期︰即日起網上報名

舉辦日期︰9月1日至19日

地點︰SOLOMON BLOEMEN Design Studio

收費︰$980,包括乾花花材(價值 $1,800)及Cath Kidston Sidekick Tote乙個。另有Cath Kidston $50購物禮券及SOLOMON BLOEMEN $100購物禮券。

產品查詢︰2715 5738

記者︰梁靜詩