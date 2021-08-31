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【消閒活動】英國生活品牌Cath Kidston X 獲獎花藝工作室　期間限定花藝班送人氣帆布手挽袋【內附連結】

休閒消費 17:57 2021/08/31

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Sidekick Tote有9款印花圖案，其中3款是花藝班獨有，只於花藝班內提供。（$650）（品牌提供）

來自英國、擁有28年歷史的英國生活品牌Cath Kidston，透過印花圖案將英倫文化和季節景色記錄下來，並印在各式配件、家居用品、服裝及小童單品中保存，致力以繽紛印花為大家在生活帶來驚喜，帶出「Brighten Up Your Day」的信息。因此每次走進品牌的專門店，總叫人有種置身盛夏花園的感覺，令人心花怒放。

    點擊圖片放大
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開學在即，Cath Kidston特別為大家準備了一系列上學用品，包括書包、布袋、文具和不同風格的童裝；女生們當然最關心護膚品和家居用品，而品牌早前推出的姆明（The Moomins）以及車厘子圖案系列依然在熱賣當中，大家不容錯過。

Cath Kidston即將舉辦一個花藝活動，就正好貫徹了其「Brighten Up Your Day」精神。品牌請來屢獲殊榮的花藝工作室SOLOMON BLOEMEN聯乘合作，推出期間限定的「We Only Do Beautiful」花藝班。參加者可以學習製作SOLOMON BLOEMEN精心設計的花束，並以Cath Kidston的人氣帆布手挽Sidekick Tote盛載並帶走，作為家居擺設絕對賞心悅目。Tote Bag有9款印花圖案可選擇，輕巧便攜容量極大，袋子內層加有擦拭防水塗層，花藝班專屬tote bag更特別繡上「We Only Do Beautiful」字句。

花藝班info

報名日期︰即日起網上報名

舉辦日期︰9月1日至19日

地點︰SOLOMON BLOEMEN Design Studio

收費︰$980，包括乾花花材（價值 $1,800）及Cath Kidston Sidekick Tote乙個。另有Cath Kidston $50購物禮券及SOLOMON BLOEMEN $100購物禮券。

產品查詢︰2715 5738

記者︰梁靜詩

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