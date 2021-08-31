【特首選舉】吳秋北：未知誰有擔當為港服務　工聯會選委會嚴格把關

▲ 吳秋北及6名港人團體代表選委今介紹政綱。（林曉君攝）

工聯會內地諮詢服務中心提名6人，成為選委會內地港人團體代表組別的選委。工聯會會長吳秋北今日聯同6名選委今日見記者介紹政綱。被問到可有心水特首人選時，吳秋北形容是言之尚早，但工聯會的原則很清楚，除了要符合港澳辦主任夏寶龍早前提到的「五個善於」，亦關注參選人能否立足勞工政策等。

新選舉制度下，選委會職能擴大，吳秋北稱，作為選委，有責任選出有擔當、有作為，能團結廣泛港人，帶領香港繼續發展的特首；選出能高效運作的立法會議員，選出真正的愛國者，強調工聯會選委一定會嚴格把關。他認為，現時談特首人選言之尚早，因未知有哪些人有擔當和抱負為香港服務。

至於6名內地港人團體代表的選委會否循選委會界別或其他界別參選，吳秋北指，要看工聯會整體部署，「不是有個別意願這麼簡單，相信工聯會選委有大局意識。」

工聯會港人團體代表選委的政綱包括︰加強支援內地港人職工，爭取讓醫療等港人福利適用大灣區內地城市；要求明確公務員掛職安排及支援；爭取大灣區青年就業計劃恆常化等等。

選委之一、工聯會內地中心總主任陳秀欽表示，接到不少內地港人關於生活方面的求助，希望政府可在內地設立「大灣區生活一站通」，方便港人申請內地各類證件和文件。她續指，有港人選擇移居內地，但在香港沒有固定地址，因此失去選舉權，希望港府容許居內地港人使用內地地址登記，讓他們可履行公民責任。

另外，工聯會正籌備成立非牟利團體「大灣區服務社」，為準備到大灣區內地城市創業、就業、升學、生活的港人，提供各方支援，據悉，服務社正進行註冊程序，最快年內可成立。

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記者：林曉君