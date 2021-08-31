  • 26°C
香港時間 : 2021831日 (週二) 18:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特首選舉】吳秋北：未知誰有擔當為港服務　工聯會選委會嚴格把關

政治 17:41 2021/08/31

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

吳秋北及6名港人團體代表選委今介紹政綱。（林曉君攝）

工聯會內地諮詢服務中心提名6人，成為選委會內地港人團體代表組別的選委。工聯會會長吳秋北今日聯同6名選委今日見記者介紹政綱。被問到可有心水特首人選時，吳秋北形容是言之尚早，但工聯會的原則很清楚，除了要符合港澳辦主任夏寶龍早前提到的「五個善於」，亦關注參選人能否立足勞工政策等。

新選舉制度下，選委會職能擴大，吳秋北稱，作為選委，有責任選出有擔當、有作為，能團結廣泛港人，帶領香港繼續發展的特首；選出能高效運作的立法會議員，選出真正的愛國者，強調工聯會選委一定會嚴格把關。他認為，現時談特首人選言之尚早，因未知有哪些人有擔當和抱負為香港服務。

至於6名內地港人團體代表的選委會否循選委會界別或其他界別參選，吳秋北指，要看工聯會整體部署，「不是有個別意願這麼簡單，相信工聯會選委有大局意識。」

工聯會港人團體代表選委的政綱包括︰加強支援內地港人職工，爭取讓醫療等港人福利適用大灣區內地城市；要求明確公務員掛職安排及支援；爭取大灣區青年就業計劃恆常化等等。

選委之一、工聯會內地中心總主任陳秀欽表示，接到不少內地港人關於生活方面的求助，希望政府可在內地設立「大灣區生活一站通」，方便港人申請內地各類證件和文件。她續指，有港人選擇移居內地，但在香港沒有固定地址，因此失去選舉權，希望港府容許居內地港人使用內地地址登記，讓他們可履行公民責任。

另外，工聯會正籌備成立非牟利團體「大灣區服務社」，為準備到大灣區內地城市創業、就業、升學、生活的港人，提供各方支援，據悉，服務社正進行註冊程序，最快年內可成立。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林曉君

相關文章

【選委會選舉】共接獲1056份提名表格　社福界等13個界別現競爭
22:09 2021/08/12
【選委會選舉】共接獲1056份提名表格　社福界等13個界別現競爭
【選委會選舉】76%議席自動當選　學者：幾乎沒有競爭可言
15:25 2021/08/13
【選委會選舉】76%議席自動當選　學者：幾乎沒有競爭可言
【特首選舉】撐林鄭連任？　黃柳權：凡符合「五個善於」應當支持
15:49 2021/08/25
【特首選舉】撐林鄭連任？　黃柳權：凡符合「五個善於」應當支持
【特首選舉】劉兆佳︰中央不透露特首人選風聲　免製造混亂
16:06 2021/08/26
【特首選舉】劉兆佳︰中央不透露特首人選風聲　免製造混亂

你可能感興趣

【選委會選舉】共接獲1056份提名表格　社福界等13個界別現競爭
22:09 2021/08/12
【選委會選舉】共接獲1056份提名表格　社福界等13個界別現競爭
【選委會選舉】76%議席自動當選　學者：幾乎沒有競爭可言
15:25 2021/08/13
【選委會選舉】76%議席自動當選　學者：幾乎沒有競爭可言
【特首選舉】撐林鄭連任？　黃柳權：凡符合「五個善於」應當支持
15:49 2021/08/25
【特首選舉】撐林鄭連任？　黃柳權：凡符合「五個善於」應當支持
選舉 特首選舉 立法會選舉 工聯會 政治

最高瀏覽

【封殺趙薇】趙薇被封殺疑避走法國　11歲女在港讀國際學校去向未明
14:07 2021/08/30
【封殺趙薇】趙薇被封殺疑避走法國　11歲女在港讀國際學校去向未明
【BAND1學堂】只有2.2%人口智商超過130　專家解構資優孩子9個日常行為
14:10 2021/08/27
【BAND1學堂】只有2.2%人口智商超過130　專家解構資優孩子9個日常行為
【大鬧九巴】公主病發作爆粗鬧車長要求落車被拒 港女： 我要報警！
今日 09:56
【大鬧九巴】公主病發作爆粗鬧車長要求落車被拒 港女： 我要報警！