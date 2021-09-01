【靚太安樂窩】31萬打造2人4貓治癒系窩居　90後貓奴情侶棄閣樓打造貓貓空中樂園

▲ 貓奴情侶表示希望讓人貓都各自有一片小天地，這才是家的感覺。

貓主子愛自由愛私人空間，與它們和諧共居也需花點心機。有90後情侶連4隻貓住在不足500呎單位，樓底雖有3.1米高，但他們放棄加建閣樓，目的只為打造一個空中貓樂園，讓貓主子可有足夠活動空間。而家居設計則以淺色為基調配木系傢俬，走日系溫暖路線，營造舒適放鬆感覺。

點擊大圖了解更多裝修前照片：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

自稱是貓奴的女戶主Yumi本身十分喜歡收藏貓形裝飾品，更十分渴望打造一個樂園給愛貓們。和男友購入新蒲崗譽·港灣一個446呎兩廳一房單位後，他們決定親手設計，用色以溫柔奶油風為主，打造一個屬於二人和4隻愛貓的小天地，同時又保留私人空間，做到人貓共融。

【最新影片推介】9款不含BPA、BPS膠水樽

雜亂殘舊變治癒系小居

由於單位已有11年樓齡，上手業主亦無做任何裝修設計，所以儲物空間有限，牆身地板都有破舊痕跡。購入後，Yumi以奶油色為主調，加入柔和的木系小物和傢俱，打造溫馨簡約窩居。

另外，在一體化睡房設計增設大型置頂式衣櫃和地台床增加儲物空間，又以木製半高屏風連書枱連接衣櫃和床，既可提供工作梳妝空間，又可區分休息和工作區域。

點擊大圖了解更多裝修後照片：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

打造貓貓天空之城

一般單位樓底高的單位，業主都會加建閣樓，向高空發展增加可用空間。不過Yumi選擇反其道而行，善用3.1米高的樓底設置空中走廊、貓咪樓梯及貓屋，讓貓主子可自由追逐及玩耍。而木色系貓屋和跳板用色更連貫其他傢俬，使整體感覺更整潔統一。

工程詳情：

裝修時間：3個月

總裝修設計費用約31萬，當中包括：清拆工程、油漆水電工程、泥水工程及傢俬訂造連安裝等。

【最新影片推介】小孩眼睛被鎅刀所傷險盲 眼科醫生拆解意外急救方法

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧