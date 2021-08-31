【印花換領】7-Eleven推迪士尼限量版精品　超可愛陶瓷碗連匙羹及Chip 'n' Dale野餐墊【附換領詳情】

▲ 7-Eleven推迪士尼限量版陶瓷碗連匙羹及Chip 'n' Dale野餐墊。（圖片由7-11提供）

7-Eleven推出迪士尼限量版「陶瓷碗連匙羹」套裝和「Chip 'n' Dale野餐墊」，於9月1日早上7時起正式供各位迪士尼粉絲換購。

陶瓷碗連匙羹

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由 Mickey & Friends 米奇與好友、Alice in Wonderland 《愛麗絲夢遊仙境》、《Dumbo 小飛象》及 Chip 'n' Dale 鋼牙與大鼻組成 4 款限量版「陶瓷碗連匙羹」，各具特色，選色用上了女生至愛的糖果色系，用來盛載食物更讓美食及熱湯看起來更可口！

「陶瓷碗」以大碗口設計，不論用熱水沖泡燕麥片、盛載公仔麵或沙律、抑或是做韓式拌飯，都實用方便！而碗身亦附有闊手柄，方便大家輕易拿起。「陶瓷碗連匙羹」套裝耐受溫度為 0˚C 至 100˚C，可放入微波爐，方便翻熱各種美食或湯品。

四款「陶瓷碗連匙羹」除了居家實用外，碗身前後亦有不同迪士尼人物圖案，附有的長柄匙羹印有人物角色名字，吃飯時餐桌上還隨時有迪士尼人氣角色陪伴。

「陶瓷碗連匙羹」推廣活動詳情：

印花派發詳情：由即日起至 2021年9月28日，顧客於 7-Eleven 分店購物滿$20即可享印花1個。其後每$10可獲多1個印花，如此類推。

換購詳情：由2021年9月1日早上 7 時起至 10 月 1 日，儲齊10張印花加$96，即可隨機換購「陶瓷碗連匙羹」2套；儲齊6張印花加$56，即可隨機換購「陶瓷碗連匙羹」1 套。數量有限，換完即止，不設訂購。每人每日限換限量版「陶瓷碗連匙羹」4 套。

Chip 'n' Dale 野餐墊

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剛踏入初秋，又來到適合野餐的季節，7-Eleven 特別推出「Chip 'n' Dale 野餐墊」，加厚隔層的餐墊用上淡黃色系再搭得意又可愛的大鼻及鋼牙角色圖案，是野餐好伙伴。

野餐墊以加厚海綿隔層設計，可隔絕地面濕氣；坐在草地上也非常舒適；而表面的防潑水設計，翻倒飲品時亦不怕難清潔，一擦即乾；在沙灘玩樂時，只要輕輕一晃，沙子便能輕易去除。

「Chip 'n' Dale 野餐墊」換購詳情：

由 2021年9月1日早上7時起至10月1日，顧客於7-Eleven 分店以任何消費加$188 即可換購「Chip 'n' Dale 野餐墊」1件。數量有限，換完即止。產品適用於恒生enJoy 卡付款之 95折。

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責任編輯：王芷瑩