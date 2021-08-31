【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門

▲ 九巴爆粗港女現身解畫。

社交網站昨日瘋傳一條名為「油麻地公主大鬧九巴」的影片，片中一名女子疑因趕不及下車，車長又沒有應其要求讓她下車，遂向車長爆粗破口大罵。片中女主角陳小姐向TOPick澄清當時巴士情況。

陳小姐描述當時情況，指事發當天她乘搭九巴路線270A，坐在巴士上層位置，當巴士駛至油麻地消防局站時，上層有2至3名乘客同樣有需要下車。她指在她前面的是一位身型較肥胖、行動有少許不便的男士，因此阻慢了下樓梯的速度。

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陳小姐稱當時已大聲叫道，讓司機不要關門，當時她和肥胖男子一同落到車門位置時，車門已經關上，但巴士仍未駛離車站，她隨即要求車長開門，但遭到對方無視，最終在下一車站加士居道下車，需花5至10分鐘走到目的地。

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她強調，當時巴士情況，並非九巴聲明所指般，巴士已駛離兩個車位。她又指，當時道路較為擠塞，「架車開下停下」，不解為何車長不肯開門。她相信巴士內其他行車記錄儀也可拍到此情況，認為只是司機「玩嘢」。

對於片中聲稱自己會報警，她表示由於「太趕時間」，所以最終沒有報警。陳小姐表示，已就事件向九巴投訴，但至今仍未得到回覆，又提及270A巴士經常被人投訴飛站等問題。

她又稱影片瘋傳未有對她造成太大困擾，但重申自己並非如網民猜測般因玩電話忘記下車，「係因為俾人塞住落唔切下層，唔係公主病發作」。

TOPick已就事件向九巴方面查詢。

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責任編輯：羅嘉欣