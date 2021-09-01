【補身湯水】強身七豆湯老少咸宜幫助消化健脾胃　中醫：適合健身及素食者【附做法】

▲ 中醫師推介栗子七豆湯強身健脾

想讓一家大小增強體質，可飲甚麼湯水？註冊中醫師李廣冀推介一款豆湯「栗子七豆湯」，有助強身、健脾助消化。他亦指，此湯咸甜皆可，是一款適合全家老少日常滋補的食療，尤其適合健身及素食者。由於營養價值豐富，若配合鍛鍊，亦可有助肌肉生長。

▲ 栗子七豆湯的材料（相片由註冊中醫師李廣冀提供）

栗子七豆湯

功效：補精益氧，消食健脾，強健身體

材料

腰豆、黑豆、黃豆、綠豆、白扁豆、眉豆、紅豆各30克。

陳皮1塊

粟子500克

做法

所有豆用清水浸1至2小時（最好浸隔夜），然後把水倒掉。

栗子浸水洗淨，陳皮浸軟。

將所有材料放入煲內，加10碗水，煮1.5小時。可配合個人口味，加片糖，或加鹽當湯飲用。

注意：痛風人士不適宜食用。豆類宜先浸水及用冷水浸泡，此做法較易煮軟，食用後亦不易引致脹氣。

飲用次數

每星期宜食用2次

內容獲註冊中醫師李廣冀授權轉載

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責任編輯：黃泳欣