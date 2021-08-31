【碘質水平】衞生署調查揭孕婦及哺乳婦女碘水平不足　部分人不知需補充至少150微克碘質

▲ 世衞建議，青少年和成人每天攝入150微克的碘，懷孕及哺乳的婦女每天攝入250微克的碘。(資料圖片)

衞生署發表《碘質水平調查報告》，覆蓋全港學齡兒童、懷孕婦女及哺乳的婦女的碘狀況進行調查，發現雖然學齡兒童的碘狀況屬於足夠，但懷孕及哺乳婦女碘含量不足，部分不知道懷孕及哺乳期間需補充碘質，報告建議加強懷孕及哺乳的婦女有關碘攝取的健康教育。

碘質是維持甲狀腺正常功能、生長和發育必需的微量營養素。如果在妊娠中期至嬰兒出生後第3年的關鍵時期碘質不足，兒童的大腦和中樞神經系統便可能受到不可逆轉的損害。由於懷孕及哺乳期間對碘質的需求增加，孕婦和哺乳期婦女特別容易患上碘缺乏疾病。世界衞生組織建議，青少年和成人每天攝入150微克的碘，懷孕及哺乳的婦女每天攝入250微克的碘。

調查報告委託香港中文大學於2019年進行，招募1,023名學齡兒童、1,513名懷孕婦女和482名哺乳的婦女，收集尿液樣本以分析碘含量。報告指出，1,513名懷孕婦女中，有83%表示懷孕期有食用指定碘質豐富的食物，75%表示有服用含碘的營養補充劑，未有服用補充劑的孕婦則指「不知道懷孕期間需要補充碘質」。有1,509名孕婦提交了尿液樣本，顯示尿碘濃度中位數是134微克/升，低於150微克/升的正常水平，屬於碘攝入量不足。當中完全沒服用任何碘補充劑的孕婦，尿碘濃度中位數僅得97微克/升。

在482名哺乳的婦女中，有43%哺乳期有服用含碘補充劑，其餘從不服用含碘補充劑的主要原因為「不知道哺乳期間需要補充碘質」。479名提供尿液樣本的哺乳婦女，尿碘濃度中位數是65微克/升，屬於碘攝入量不足。即使當中136人服用含碘補充劑達到平均每天碘攝入量至少150微克，其尿碘濃度中位數亦只得84微克/升，也屬於碘攝入量不足。不過報告指由於碘質優先在乳汁分泌，母親的尿碘濃度中位數未必是一個很好的指標用來衡量母乳中的碘含量。

報告建議孕婦和哺乳的婦女定期服用含碘的補充劑，並查看補充劑的碘含量，以確保每天能夠從補充劑攝取最少150微克的碘；選吃碘質豐富的食物，包括紫菜、海帶、牛奶及奶製品等；使用加碘食鹽代替一般食鹽。

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責任編輯：蘇文軒