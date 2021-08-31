【青少年罪案】屯門警區打擊青少年犯罪　拘55人涉藏毒刑事恐嚇等罪

▲ 屯門警區打擊青少年犯罪，拘55人涉藏毒刑事恐嚇等罪。（黃傑偉攝）

警方為打擊青少年犯罪活動，屯門警區在7月至8月展開代號「逐影」及「凌厲」行動，行動中拘捕36男19女 年齡介乎10至74歲。

屯門警區反三合會行動組第二隊主管莫湛豐督察指，在7個星期「逐影」行動中，警方偵破19宗牽涉青少年案件，拘捕19男14女，年齡介乎10至20歲，罪名包括普通襲擊， 襲擊致造成身體傷害、刑事恐嚇、刑事毀壞、販毒、藏毒、使用偽造支票、在沒有牌照地方飲酒、 違反預防疾控條例、 店舖盜竊、以虛假資料給警務人員、以欺騙手段取得財產、管有物品意圖及企圖可摧毀財產及無牌駕駛。

其中一單案件涉及8名被捕人士集體欺凌 一名與男朋友糾紛後女子及兩名青少年涉及兩宗販毒案件；而警方在掃蕩樓上無牌酒吧拘捕25人其中亦涉及8名青少年。

屯門警區刑事總督察黃秀玲指，不法分子會在無牌酒吧招攬年青人，以搵快錢誘使年青人參與不法活動，包括販毒及非法收債。 警方行動中除拘捕年青人外，更會 展開輔導工作，讓年青人遁回正軌， 黃秀玲呼籲年青人不要貪一時之快，被不法之徒利用抱憾終生。

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記者：黃傑偉