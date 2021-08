【校長專訪】「英華仔」告別27年教學生涯離任　英華校長鄭鈞傑寄語學生︰做有價值的人

於1818年創辦的傳統名校英華書院,今年9月新學期改朝換代,半生為英華服務的鄭鈞傑校長退任,由港青基信書院校長陳狄安接替。鄭鈞傑校長離任前接受TOPick專訪,回顧自己的英華生涯,並寄語一眾「英華仔」要做個有價值的人。

鄭鈞傑校長在英華成材,留在英華作育英材。中小學皆讀英華的他,在中文大學修畢數學系及完成一年教育文憑後,1994年重返英華教書,想不到多年後會成為一校之長。

▲ 鄭校長希望培養學生成為「僕人領袖」。(梁偉榮攝)

喜歡People多於Paper與Policy

擔任教師17年後,鄭鈞傑升任副校長不久,2011年時任校長李志華請辭,應校董會要求當上署任校長,沒想到署任很快變成真。「校董會經過一段時間後,仍找不到合適人選,就叫我繼續做,當然都有經過正式招聘過程的。」

▲ 1998年英華書院170周年校慶感恩崇拜獻詩,前右四是鄭鈞傑。(相片由受訪者提供)

中學時期已渴望做老師的鄭鈞傑,即使成為校長也不忘與學生交流,他至今仍與那些年的學生有緊密來往,甚至一起跑步。鄭校長不做「冷氣軍師」,每日都會遊走校園與學生見面,甚至到校園電台廣播、走入課堂分享歌曲及個人經歷以鼓勵學生。

心臟血管塞9成徘徊生死邊緣

5年前,鄭校長曾走到生死邊緣,當時他心臟血管一邊塞了9成,另一邊塞7成,需急做通波仔手術,幸最終有驚無險。

▲ 鄭校長喜歡與學生溝通,多過做文書及政策工作。(梁偉榮攝)

不過,當時面對英華即將踏入200周年校慶,鄭校長也忙於籌備這件盛事,需廣邀昔日英華校友為學校助慶,名人校友包括歌神許冠傑、前財政司司長梁錦松、終審法院首席法官張舉能、退休大法官胡國興等,校慶在星光熠熠中舉行。

為照顧妻兒及健康決定離任

至2019年初,英華小學公布了新校長陳美娟接任,加上去年英華書院有副校長榮休,鄭校長為免影響家長和學生,不欲再有人事變動,故延遲至今年8月31日才正式離任。鄭校長強調與2019年的社會事件無關,他早於2019年4、5月下了退任的決定。

▲ 鄭校長希望學生將來做一個有價值的人。(文子健攝)

在DSE放榜當日,適逢鄭校長與太太結婚20周年,兩人育有一名兒子。妻兒一直在加拿大生活,至近期回港與鄭校長團聚,並幫忙打點移居事宜。鄭校長離任後,一家三口將正式返回加拿大生活。

願做英華管家 樂見新校長接任

鄭校長對於去留說得淡然,他形容自己在英華是一位管家,上帝才是波士,「我不會很眷戀校長這個位置,當時我見學校有需要,我就做。」

▲ 鄭校長強調離任是為了照顧家人和自己的健康。(梁偉榮攝)

他感謝校董會已找到一位有經驗,又認同英華核心價值的人做校長,相信新校長陳狄安能堅守英華的核心價值,以新思維、新方式將英華提升到另一層次,「這何樂而不為呢?我放下就放下,好安心。」

在最後一年任期,鄭校長向中六學生笑言,自己與他們一同畢業。今屆DSE考生需在疫情中應試,且大部分時間都在家上網課,總有孤獨無力感時。一次中六的音樂網課中,校長加入Zoom分享中大校友創作的歌曲《中大志》,鼓勵學生要努力考入心儀大學,並有回饋社會之心。

跑馬拉松身教DSE考生堅持

在最後一年任期,鄭校長以心臟病患者身分身教學生。他待健康穩定後開始練習長跑,在距離今屆DSE開考前的2個多月,他道出自己跑馬拉松比賽的故事激勵考生,只要鍛鍊出堅毅,沒有事情辦不到。

▲ 鄭校長讚揚DSE狀元程朗(右一)、兩位榜眼和其他同學都為學校爭氣。(梁偉榮攝)

有英華學生提及過,拿取準考證當日,鄭校長為他們祈禱,並對學生說︰「大家都經歷了那麼多,大家就漂漂亮亮考好這次DSE,為自己、為學校爭氣。」他特別撰寫鼓勵訊息給校園電台讀出來,學生們都感到特別窩心。

任期最後一年 首誕DSE狀元

DSE公佈成績當日,學生成功為學校爭氣!英華終誕生史上首名DSE狀元程朗,並有兩名榜眼吳思齊與植俊雄,為鄭校長的英華生涯劃上完美句號。鄭校長感謝上帝,在此時此刻神助學校誕生一名狀元,更重要是老師和學生付出一切努力。

▲ 鄭鈞傑校長服務英華27年,對校園有萬分感慨。(梁偉榮攝)

臨別秋波,鄭校長引述愛因斯坦一句話送給所有英華仔︰

「try not to become a man of success, but rather try to become a man of value」,即做一個有價值的人,重要過做一個成功的人,成功你都是自己成功,但你的價值可以影響身邊的人,我覺得這樣才是重要。