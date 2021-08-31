【校長專訪】「英華仔」告別27年教學生涯離任　英華校長鄭鈞傑寄語學生︰做有價值的人

▲ 英華書院鄭鈞傑校長於8月31日正式離任，告別在英華27年教育生涯。

於1818年創辦的傳統名校英華書院，今年9月新學期改朝換代，半生為英華服務的鄭鈞傑校長退任，由港青基信書院校長陳狄安接替。鄭鈞傑校長離任前接受TOPick專訪，回顧自己的英華生涯，並寄語一眾「英華仔」要做個有價值的人。

鄭鈞傑校長在英華成材，留在英華作育英材。中小學皆讀英華的他，在中文大學修畢數學系及完成一年教育文憑後，1994年重返英華教書，想不到多年後會成為一校之長。

▲ 鄭校長希望培養學生成為「僕人領袖」。（梁偉榮攝）

喜歡People多於Paper與Policy

擔任教師17年後，鄭鈞傑升任副校長不久，2011年時任校長李志華請辭，應校董會要求當上署任校長，沒想到署任很快變成真。「校董會經過一段時間後，仍找不到合適人選，就叫我繼續做，當然都有經過正式招聘過程的。」

其實我最開心是教書，我喜歡People多過Paper與Policy，我性格是較喜歡與學生和人在一起。當然從校長角度，在一些學校措施、政策等各層面上都可以幫助學生。

▲ 1998年英華書院170周年校慶感恩崇拜獻詩，前右四是鄭鈞傑。（相片由受訪者提供）

中學時期已渴望做老師的鄭鈞傑，即使成為校長也不忘與學生交流，他至今仍與那些年的學生有緊密來往，甚至一起跑步。鄭校長不做「冷氣軍師」，每日都會遊走校園與學生見面，甚至到校園電台廣播、走入課堂分享歌曲及個人經歷以鼓勵學生。

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心臟血管塞9成徘徊生死邊緣

5年前，鄭校長曾走到生死邊緣，當時他心臟血管一邊塞了9成，另一邊塞7成，需急做通波仔手術，幸最終有驚無險。

我知道我長遠的狀態是不健康、不理想的，遲早都要再通波仔，甚至會再出事……醫生叫我想清楚，怎樣可以減輕自己的負擔和壓力，所以當時就考慮應否與家人返加拿大。

▲ 鄭校長喜歡與學生溝通，多過做文書及政策工作。（梁偉榮攝）

不過，當時面對英華即將踏入200周年校慶，鄭校長也忙於籌備這件盛事，需廣邀昔日英華校友為學校助慶，名人校友包括歌神許冠傑、前財政司司長梁錦松、終審法院首席法官張舉能、退休大法官胡國興等，校慶在星光熠熠中舉行。

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為照顧妻兒及健康決定離任

至2019年初，英華小學公布了新校長陳美娟接任，加上去年英華書院有副校長榮休，鄭校長為免影響家長和學生，不欲再有人事變動，故延遲至今年8月31日才正式離任。鄭校長強調與2019年的社會事件無關，他早於2019年4、5月下了退任的決定。

我兩年前已部署今年離開的，我一直想法是盡量減低對學校的影響。在今年的散學禮上，我對學生說，我沒有甚麼東西留給自己，我幾乎將所有奉獻給母校英華……我之前的確忽略了家庭和健康，有需要為自己著想。

▲ 鄭校長希望學生將來做一個有價值的人。（文子健攝）

在DSE放榜當日，適逢鄭校長與太太結婚20周年，兩人育有一名兒子。妻兒一直在加拿大生活，至近期回港與鄭校長團聚，並幫忙打點移居事宜。鄭校長離任後，一家三口將正式返回加拿大生活。

願做英華管家 樂見新校長接任

鄭校長對於去留說得淡然，他形容自己在英華是一位管家，上帝才是波士，「我不會很眷戀校長這個位置，當時我見學校有需要，我就做。」

▲ 鄭校長強調離任是為了照顧家人和自己的健康。（梁偉榮攝）

他感謝校董會已找到一位有經驗，又認同英華核心價值的人做校長，相信新校長陳狄安能堅守英華的核心價值，以新思維、新方式將英華提升到另一層次，「這何樂而不為呢？我放下就放下，好安心。」

在最後一年任期，鄭校長向中六學生笑言，自己與他們一同畢業。今屆DSE考生需在疫情中應試，且大部分時間都在家上網課，總有孤獨無力感時。一次中六的音樂網課中，校長加入Zoom分享中大校友創作的歌曲《中大志》，鼓勵學生要努力考入心儀大學，並有回饋社會之心。

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跑馬拉松身教DSE考生堅持

在最後一年任期，鄭校長以心臟病患者身分身教學生。他待健康穩定後開始練習長跑，在距離今屆DSE開考前的2個多月，他道出自己跑馬拉松比賽的故事激勵考生，只要鍛鍊出堅毅，沒有事情辦不到。

我跟他們說，我做到的，你們沒理由做不到。我每星期都跑一次半馬21公里，每次跑我都不肯定能否跑完，只是本著堅持的心態，跑下跑下就跑完。你們考DSE都是這樣，只要俾心機堅持下去，慢慢就會過了。

▲ 鄭校長讚揚DSE狀元程朗（右一）、兩位榜眼和其他同學都為學校爭氣。（梁偉榮攝）

有英華學生提及過，拿取準考證當日，鄭校長為他們祈禱，並對學生說︰「大家都經歷了那麼多，大家就漂漂亮亮考好這次DSE，為自己、為學校爭氣。」他特別撰寫鼓勵訊息給校園電台讀出來，學生們都感到特別窩心。

任期最後一年 首誕DSE狀元

DSE公佈成績當日，學生成功為學校爭氣！英華終誕生史上首名DSE狀元程朗，並有兩名榜眼吳思齊與植俊雄，為鄭校長的英華生涯劃上完美句號。鄭校長感謝上帝，在此時此刻神助學校誕生一名狀元，更重要是老師和學生付出一切努力。

▲ 鄭鈞傑校長服務英華27年，對校園有萬分感慨。（梁偉榮攝）

臨別秋波，鄭校長引述愛因斯坦一句話送給所有英華仔︰

「try not to become a man of success, but rather try to become a man of value」，即做一個有價值的人，重要過做一個成功的人，成功你都是自己成功，但你的價值可以影響身邊的人，我覺得這樣才是重要。

鄭校長寄語學生在追求卓越的同時，要思考追求卓越的目的，如果純粹為了個人成就，始終也不及對社會作出貢獻。鄭校長希望學生能秉持「僕人領袖」的觀念，當他們能有自己的事業，甚至專業時，能透過他們的專業去服務社群，去影響更多人。

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記者︰林綺玲