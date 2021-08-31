【罪成判囚】涉壽司店外非法集結罪成　3人判監3人判教導所勞教中心

▲ 6人涉於壽司店外非法集結，今於西九龍裁判法院判刑。資料圖片

前年聖誕節有網民號召「和你shop」，有約20人嚮應到葵涌新都會廣場「元氣壽司」外聚集叫囂，有餐廳落閘，食客需由其他出口離開。當中5男1女事後被控非法集結，經審訊後6人均被裁定罪成。裁判官早前為各被告索取報告，今(31日)於西九龍裁判法院判刑，3人分別被判入勞教中心及教導所，其餘3人入獄4個月。

6名被告依次為男學生（16歲）、學生周進一（17歲）、倉務員楊天成（20歲）、技術員陳蒲森（24歲）、學生馬健豪（21歲）、無業女子周敏琪（28歲）。控罪指稱他們於2019年12月25日，在葵涌新都會廣場的「元氣壽司」外參與非法集結。

裁判官今判刑指，被告於案發日明顯是有計劃到元氣壽司外集結，否則各人不會先到一田超級市場集合。裁判官指集結人數約20人並不算多，惟商場通道狹窄，因此危險程度增加。

裁判官又指雖然沒有人受傷，除閘門外也沒其他財物受損，但當時食客需由另一通道離開，被告們所叫喊的口號亦具挑釁性，而且當發時全港已有廣泛暴力事件及集結發生。裁判官考慮到案發時的環境、各被告的角色後，認為監禁式刑罰為合適，判首被告男生及楊天成入勞教中心，曾帶領叫口號的周進一入教導所，陳蒲森、馬健豪及周敏琪入獄4個月。

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記者：陳卓欣