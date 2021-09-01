【產後調理】退休美容師轉任陪月紮肚催乳師　剖腹忌過早進補行血食物

林麗娥，人稱麗老師，她一身兼三職：陪月員、催乳師、紮肚師。接觸過無數產婦及BB，對於初為人母及初生嬰兒的「非常時期」，她的經驗十分可貴，值得借鑑。

愛小孩 轉跑道當陪月員

麗老師做了30多年美容及按摩師工作，提早退休，後感百無聊賴，又愛湊小孩子，於是「出山」投身陪月員。「當時是2000年龍年，有大量雙非兒，本港準媽媽也盛行聘用陪月。我退休時都會幫手湊BB，於是心想不如系統些去修讀相關課程，愈讀愈感興趣，於是入行。」讀完陪月，打後尚要進修不同的提升課程，包括母乳餵哺、嬰兒健康及疾病、湯水膳食、中醫食療等。

▲ 麗老師會教授湯水食療、月子餐、BB按摩，工作離不開媽媽們及BB。（被訪者提供）

湊三胞胎最難忘

十多年來，她已忘了曾為多少個產婦當陪月，粗略計算已逾百個。厲害的是她常為雙胞胎、三胞胎當陪月，她坦言當多胞胎陪月，工作難度是高一些，6年前她曾為三胞胎做陪月，3個BB屬早產兒，出生時每人僅兩磅，要待在醫院長至5磅多才逐個出院。

「老大較壯比較好湊，老二愛哭，一哭就整塊面都變紫，醫生叮囑盡量勿讓他大哭，結果他一哭時就馬上抱起。老三則瘦弱，出院後仍吊着氧氣，照顧時比較辛苦，因身體虛弱需同時服藥水，把藥水溝在奶裏，BB都不大肯吃，每次餵奶都要花上一句鐘。但見證着他們逐漸變得壯健，心裏也有滿足感。」

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照顧初生兒不少媽媽已感手忙腳亂，如何處理多胞胎同時哭喊、餵奶及換尿片？「有方法的，以餵奶為例，先餵哭得較厲害的一個，吃得快的也會先餵哺。很特別的地方是，當餵兩胞胎或三胞胎第一個時，其餘的都會耐心等待，停止哭鬧。」

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外籍婦女也愛請陪月

至於雙胞胎，媽媽多為外籍婦女。別以為找陪月只是香港人，住在本港的外國人都喜歡聘用陪月員，她們未必習慣以中式湯水或藥材補身，膳食是慣常的西式食物，陪月的職責主要幫手照料好初生BB。

除當本地陪月，麗老師的工作足迹還遠至菲律賓、加拿大、北京等地。「菲律賓那次是要照顧一對龍鳳胎，時為2010年，剛發生馬尼拉人質事件，我去時也戰戰兢兢。媽媽是台灣人，我準備的進補膳食是中式的，但想買一條鮮魚或藥材燉湯，要駕4小時車去唐人街買。」

做陪月要有三心——愛心、耐心和細心，如果不愛湊BB，千萬不要入這行，否則一聽到BB哭鬧就煩躁，很難繼續做下去。

最重要是令媽媽在坐月時感到安心、食得好，補到營養，食療方面都好着重。

餵奶要有經驗，訓練BB要有規律性：食奶有時、睡覺有時，除非有特別情況，否則毋須常常抱BB。「建立規律，BB都會感到有安全感，因為當我們離開時，媽媽就肩負照顧BB，如吃、睡都無定時，媽媽變得很吃力辛苦。」

做了陪月員後，麗老師更解開了一個多年的心結。她第二胎是開刀生產，當時由媽媽陪伴坐月，由於沒有足夠的認識，媽媽煮了許多順產食物如薑醋、薑炒飯及烏豆燉牛腱給她，因這些行血食物產後過早進補，令她傷口爆裂含膿入院治療一個月。「當時以為是初生女兒太過活潑，踢腳時弄爆傷口，到學了陪月知識後，才發現原來是食物出事。」

催乳師 媽媽哺乳好幫手

不少媽媽選擇餵哺母乳，過程中卻問題百出，於是催乳師應運而生，「做陪月時，不時被問到懂不懂餵母乳的知識，如何催乳、通乳，甚至患上乳腺炎如何紓緩，媽媽們在上奶時遇到林林總總的疑難，陪月員都會加學進修這範疇，能學以致用幫到媽媽們解決困難，都覺得開心。」

原來催乳範圍不只乳房，催乳師需全身經絡都要學習。

▲ 除了是陪月員、催乳師、紮肚師，林麗娥也開班授徒，希望這些專業技術可傳揚。（曾耀輝攝）

餵母乳 決心恒心不可少

餵母乳不少媽媽遭遇挫折，很多時餵一、兩個月便放棄，這是很可惜的，麗老師指原則上每一個媽媽都餵到母乳。「媽媽的決心和恒心都不可少，開始時的谷奶、上奶以及學習BB埋身餵確是辛苦的，但其實埋身餵得其法，相對上奶又容易些。過渡到開初這適應階段，其後就會熟練及暢順了。」媽媽們餵哺頭幾天，可找催乳師助通乳腺，避免谷奶時卻乳腺不通引致乳腺炎。如真的做不到埋身餵，也可使用泵奶方式餵BB。

紮肚師 助產婦塑身

近年流行紮肚，屬媽媽產後修身一種。現時紮肚的方式是參考馬來西亞及印尼，這兩地婦女都會在產後紮肚回復身形。「印尼好流行紮身，一生完即紮。香港媽媽則會在坐月後，惡露清除及傷口復元才開始紮肚。」紮肚師每日早上為媽媽紮好，可如常起居如上洗手間及飲食，紮肚每日6至8小時，為時6星期至兩個月不等。

▲ 為產婦紮肚有一定技巧，目的是把產後鬆弛的腹直肌修復。這是紮肚前後的分別。（被訪者提供）

因一年多因疫情關係，她說確多了空姐來學習紮肚。麗老師與英國城市專業學會（The City & Guilds of London Institute） 辦了催乳及紮肚兩個課程，參加者可考取相關證書，移居他國可派上用場，甚至作為謀生技能。

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記者：周美好