【靚太安樂窩】80後夫婦花70萬裝修500呎私樓　增設模型櫃展示珍藏成解壓天地

80後的劉先生在中學時與爸媽入住青衣灝景灣20年，當時的新樓至今已變得殘舊，他一直想裝修但怕遇上不好的裝修公司，遲遲未實行。直到結婚後2年，劉先生很想轉換新環境，他發現朋友做裝修工程，比較有信心，因此花70萬裝修及添置傢俬。

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外國讀書後經常一個人住

這500呎青衣灝景灣單位有兩房，裝修前單位十分殘舊，木地板發脹變型，洗手間的浴缸發霉，設計風格都比較舊式。過往劉先生和父母一起居住，但高中到外國讀書後，父母也買了其他物業居住，所以劉先生自己一個住。

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即使一個人住，但裝修及傢俬依舊，空間未能完全發揮，其中劉先生心愛的模型也只好放在箱子裡，不見天日。後來，劉先生拍拖5年後便結婚，與太太入住2年後，剛好得知朋友轉了做裝修工程，便找他幫忙裝修單位，於今年2月完工。

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新裝修時尚簡約

銀河工程設計有限公司室內設計師Kit Wong負責這單位的裝修，把單位一改沉悶，變成時尚簡約風。牆紙改為白色油漆、地板改用木紋地磚，方便打理同時給人悠閒的感覺。

由於從事銷售行業的劉先生工作壓力大，又喜歡收藏模型，Kit於入門口位置特設大模型，每當劉生一回家便可觀賞到心愛的Hot Toys、Bandai及Lego等珍藏模型，馬上舒緩壓力。

他們亦有生小朋友的打算，因此把客房變做小朋友房，現在則暫當雜物房使用。

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裝修後有新鮮感

整個單位裝修花了3個月，費用共約70萬，包括裝修工程及自己添置的傢俬。同一個單位，居住20年後翻新後，變得有新鮮感。劉生劉太滿意這次裝修，重新規劃空間後，令他們能善用每一個角落，空間感更大，變成他們的舒適二人安樂窩。

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記者：王芷瑩