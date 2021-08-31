【5000元消費券】消委會接獲259宗投訴　有投訴人不滿酒樓增設最低消費

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政府本月1日起發放電子消費券，消委會指，截至昨日接獲259宗相關投訴，當中26宗涉及食肆和酒樓相關，較多與最低消費有關。有消費者不滿有酒樓推行電子消費券後，設立最低消費，消委會表示，留意到商戶有加價的情況，明白商戶對於產品價值有最終決定權，但消費者亦有感受，希望商家藉此知道消費者的感覺，令市民善用消費券，達致經濟提振作用。

黃鳳嫺今日（31日）表示，截至昨日，消委會接獲了259宗關於消費券計劃的投訴，當中有101宗是與支付平台相關，其中Tap & Go佔最多，有38宗；其次是Alipay，達30宗；八達通佔26宗；WeChat Pay 佔7宗。 在259宗投訴中，有209宗與支付平台相關並涉及商戶爭議，當中最多是與八達通相關，有81宗。以行業計算，使用消費券購買電腦及電器的投訴最多，有30宗，涉及付錢後無貨、未能退款及產品加價等問題。

另外有26宗涉及食肆和酒樓相關，頗多與最低消費有關。 消委會總幹事黃鳳嫺表示，有180多宗投訴正在處理，部分與商戶收取附加費及設置最低消費相關，已交給電子支付平台進行調查及處理，其餘60宗涉及市民向消委會備案，不涉及追討損失，歸類為不用處理。

黃鳳嫺指出，有投訴人於酒樓飲早茶一向只消費30至40元，但當電子消費券推行後，酒樓設立最低消費100元，變相消費者需要支付更多金錢，故向消委會備案。

另有投訴人在連鎖電器店購買打印機時，被職員告知心儀的款式缺貨，建議購買另一款打印機，使用八達通付款後才知道價格較預算高出600 元，經考慮後，向商戶要求改買另一個較便宜的款式，並要求商戶退回差價，但商戶只退回100元現金，其餘500元選擇以商店現金券形式退回，個案經調解後，商戶願意全數以現金退回600元的差額。

她表示，留意到商戶有加價的情況，加價幅度參差，有麥皮加價2元，有食油加20元，亦有電腦加價200至300元，明白商戶對於產品價值有最終決定權，但消費者亦有感受，希望商家藉此知道消費者的感覺，令市民可善用消費券，達致經濟提振作用，並建議電子支付平台要改善客戶服務工作，並增加宣傳，教育市民如何在平台使用消費券，並要解決轉帳的技術問題，期望推出下一輪消費券不再出現相關問題。

▲ 張女士認為，消費券推出後物價普遍上升，她以往購買雞蛋只需25元，現在已升至27元。（曾秋文攝）

使用八達通領取消費券的張女士認為，有了消費券後普遍價格上升了，她以往購買雞蛋只需25元，現在已升至27元，而飲食方面價錢都上升了，令她好似要較以往更慳儉才能應付，並指2,000元好快用完，認為電子消費券計劃結束後物價持續上升，得不償失。

▲ 方先生認為很多食肆「鬼鬼祟祟」在餐牌加了價，而不向顧客說清楚，到自己結帳時才發現。（曾秋文攝）

同樣用八達通領取消費券的方先生指，現在只剩返幾十蚊，他認為很多食肆「鬼鬼祟祟」在餐牌加了價，而不向顧客說清楚，到自己結帳時才發現，另外藥房一些洗頭水、紙尿片及奶粉等物價亦普遍上升，生活壓力較以往更感百上加斤。

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記者：陳麗娜