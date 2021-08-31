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【防疫措施】政府延長現行社交距離措施兩周至下月15日

社會 19:31 2021/08/31

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政府今日（31日）宣布，現行的社交距離措施包括限聚令等再延長14日，直至下月15日。（資料圖片）

政府今日（31日）宣布，現行的社交距離措施包括限聚令等再延長14日，直至下月15日。

【寬減措施】林鄭月娥表示延長多項寬減措施　涉及大概34億元。詳情即看：【下一頁】

【疫苗接種】聶德權視察疫苗外展接種　籲社福界積極安排長者接種疫苗。詳情即看：【下一頁】

政府將就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下的指示及指明刊憲，以維持大部分現行的社交距離措施。這些指示及指明由9月2日凌晨零時起生效，為期14天，直至9月15日。

食物及衞生局發言人表示，全球新冠疫情持續嚴峻，現時流行的Delta變異病毒株傳播力極強。同時，本港最近的疫苗接種和預約接種情況有下降趨勢，長者的疫苗接種率仍然偏低，令人擔憂一旦爆發第五波疫情，他們面對重症和死亡情況的風險極高。因此，我們有必要維持大部分現行的社交距離措施。

發言人亦表示，復必泰和克爾來福疫苗對於預防2019冠狀病毒病重症和死亡情況高度有效，能為接種人士提供有效保護，免於感染後併發重症甚至死亡。政府繼續呼籲仍未接種疫苗的市民，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，為自己健康着想應在本港第五波疫情來臨前盡快接種疫苗。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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