【親子共讀】放下主導權與孩子享受閱讀樂趣　家長必知7大親子共讀技巧　

▲ 親子共讀是指父母陪伴子女一起投入看書、在過程中互動溝通、互相分享想法、共度親子時光。

很多父母都想培養自己的子女有閱讀的習慣，希望孩子多看書來學習生字，亦希望他們從書本中增進知識、學習人生道理。其實「閱讀」並不止是「看書」和「讀書」，孩子發展閱讀能力是需要家長的參與和協助，令他們習慣閱讀、享受閱讀。那麼父母和子女一起看圖書、講故事，或在書店陪他們「打書釘」是否已經做到「親子共讀」呢? 親子共讀是指父母陪伴子女一起投入看書、在過程中互動溝通、互相分享想法、共度親子時光，在輕鬆愉快的氣氛中享受閱讀的樂趣。

選擇合適的圖書

在進行親子共讀之前，家長要先為孩子選擇合適的圖書，自己亦需要先看書本內容才開始共讀。而幼兒圖書的分類，家長可以用文字和圖畫的數量來作考慮︰

1. 文字帶有韻律感、可以朗讀或唱誦出來，例如︰童詩、詩歌等

2. 以大量圖畫配合少量文字的繪本

3. 由純圖畫過渡至圖文並茂的橋樑書（Bridging book）或繪本，特色是漸漸多以文字描述內容

4. 以文字為主並輔以圖畫、篇幅較長的繪本及橋樑書

5. 以文字為主的書籍，例如︰童話故事、兒童小說

共讀過程多留意子女反應

要進行親子共讀，除了要準備合適的圖書和一個寧靜舒適的環境外，家長首先要「放下身段」。在共讀過程中家長要把閱讀的主導權下放給孩子，放下「教導者」的身份、讓孩子帶領家長去探索書本內容。共讀時家長最好能關掉電視和手機，全神貫注地陪伴孩子看書。

在過程中，要時刻和孩子保持目光接觸，留意他們能否專注聆聽內容，講故事時亦要運用溫柔而有趣的聲線吸引孩子，又可以不時提問或者回應他們的問題，與他們一起投入和感受閱讀的樂趣。

對年幼的孩子而言，看圖書始終是較靜態的活動，他們偶然會胡亂揭書(尤其是0-3歲幼兒)或者未能安坐聆聽，這時家長要處之泰然和包容這些行為，並繼續耐心地陪伴他們。如果孩子在那一刻真的未能持續專注地共讀，家長宜暫停下來、不要與他們角力，也不宜勉強共讀而令孩子對閱讀反感。這時候家長可以先安撫幼兒，並留待他們可以再專注時才再嘗試共讀。

７項親子共讀小錦囊

為幼兒選擇合適的圖書

家長要預覽圖書內容，並保持輕鬆愉快心情，關掉電子產品專心陪伴子女

坐在幼兒身旁，用手指指著圖畫及文字清晰和慢慢讀出來。過程中不需急於要幼兒獨自朗讀

家長在共讀時不妨與孩子進行對話，不時停下來與幼兒傾談內容或提問，並確認他們理解內容

引導幼兒猜想故事發展，若幼兒積極表達或回應，家長可以讚賞他們；若幼兒怯於表達，則可以多作口頭提示及鼓勵

完成共讀後，請幼兒簡單覆述故事內容，並多作提示或讚賞，要避免像考試般向兒童提問

引導他們說出對故事的感覺，和他們討論的內容，鼓勵兒童主動表達自己的意見

資料來源︰ 協康會(2020)《悅讀語文家族》

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