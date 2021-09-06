  • 30°C
香港時間 : 2021906日 (週一) 19:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【親子共讀】放下主導權與孩子享受閱讀樂趣　家長必知7大親子共讀技巧　

幼稚園 17:16 2021/09/06

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

親子共讀是指父母陪伴子女一起投入看書、在過程中互動溝通、互相分享想法、共度親子時光。

很多父母都想培養自己的子女有閱讀的習慣，希望孩子多看書來學習生字，亦希望他們從書本中增進知識、學習人生道理。其實「閱讀」並不止是「看書」和「讀書」，孩子發展閱讀能力是需要家長的參與和協助，令他們習慣閱讀、享受閱讀。那麼父母和子女一起看圖書、講故事，或在書店陪他們「打書釘」是否已經做到「親子共讀」呢? 親子共讀是指父母陪伴子女一起投入看書、在過程中互動溝通、互相分享想法、共度親子時光，在輕鬆愉快的氣氛中享受閱讀的樂趣。

選擇合適的圖書

在進行親子共讀之前，家長要先為孩子選擇合適的圖書，自己亦需要先看書本內容才開始共讀。而幼兒圖書的分類，家長可以用文字和圖畫的數量來作考慮︰
1. 文字帶有韻律感、可以朗讀或唱誦出來，例如︰童詩、詩歌等
2. 以大量圖畫配合少量文字的繪本
3. 由純圖畫過渡至圖文並茂的橋樑書（Bridging book）或繪本，特色是漸漸多以文字描述內容
4. 以文字為主並輔以圖畫、篇幅較長的繪本及橋樑書
5. 以文字為主的書籍，例如︰童話故事、兒童小說

共讀過程多留意子女反應

要進行親子共讀，除了要準備合適的圖書和一個寧靜舒適的環境外，家長首先要「放下身段」。在共讀過程中家長要把閱讀的主導權下放給孩子，放下「教導者」的身份、讓孩子帶領家長去探索書本內容。共讀時家長最好能關掉電視和手機，全神貫注地陪伴孩子看書。

在過程中，要時刻和孩子保持目光接觸，留意他們能否專注聆聽內容，講故事時亦要運用溫柔而有趣的聲線吸引孩子，又可以不時提問或者回應他們的問題，與他們一起投入和感受閱讀的樂趣。

對年幼的孩子而言，看圖書始終是較靜態的活動，他們偶然會胡亂揭書(尤其是0-3歲幼兒)或者未能安坐聆聽，這時家長要處之泰然和包容這些行為，並繼續耐心地陪伴他們。如果孩子在那一刻真的未能持續專注地共讀，家長宜暫停下來、不要與他們角力，也不宜勉強共讀而令孩子對閱讀反感。這時候家長可以先安撫幼兒，並留待他們可以再專注時才再嘗試共讀。

７項親子共讀小錦囊

  • 為幼兒選擇合適的圖書
  • 家長要預覽圖書內容，並保持輕鬆愉快心情，關掉電子產品專心陪伴子女
  • 坐在幼兒身旁，用手指指著圖畫及文字清晰和慢慢讀出來。過程中不需急於要幼兒獨自朗讀
  • 家長在共讀時不妨與孩子進行對話，不時停下來與幼兒傾談內容或提問，並確認他們理解內容
  • 引導幼兒猜想故事發展，若幼兒積極表達或回應，家長可以讚賞他們；若幼兒怯於表達，則可以多作口頭提示及鼓勵
  • 完成共讀後，請幼兒簡單覆述故事內容，並多作提示或讚賞，要避免像考試般向兒童提問
  • 引導他們說出對故事的感覺，和他們討論的內容，鼓勵兒童主動表達自己的意見 

資料來源︰ 協康會(2020)《悅讀語文家族》

最新影片︰蘇慧音爸爸培育乒壇新力軍 女拔小師妹陳劭藍成後起之秀

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

撰文︰協康會言語治療師李頌詩

相關文章

【親子共讀】日本作家五味太郎繪本推介　幼兒教育專家︰一本好讀物能走進孩子的心
17:57 2021/04/21
【親子共讀】日本作家五味太郎繪本推介　幼兒教育專家︰一本好讀物能走進孩子的心
【親子閱讀】家長以身作則鼓勵孩子閱讀　前主播趙麗如教選書︰避免指定書單
16:51 2021/03/15
【親子閱讀】家長以身作則鼓勵孩子閱讀　前主播趙麗如教選書︰避免指定書單
【新書推介】疫情下小朋友生活轉變積聚負能量　親子共讀繪本正視情緒健康
18:00 2020/12/30
【新書推介】疫情下小朋友生活轉變積聚負能量　親子共讀繪本正視情緒健康

你可能感興趣

【親子共讀】日本作家五味太郎繪本推介　幼兒教育專家︰一本好讀物能走進孩子的心
17:57 2021/04/21
【親子共讀】日本作家五味太郎繪本推介　幼兒教育專家︰一本好讀物能走進孩子的心
【親子閱讀】家長以身作則鼓勵孩子閱讀　前主播趙麗如教選書︰避免指定書單
16:51 2021/03/15
【親子閱讀】家長以身作則鼓勵孩子閱讀　前主播趙麗如教選書︰避免指定書單
【新書推介】疫情下小朋友生活轉變積聚負能量　親子共讀繪本正視情緒健康
18:00 2020/12/30
【新書推介】疫情下小朋友生活轉變積聚負能量　親子共讀繪本正視情緒健康
親子共讀 家庭教育 幼兒教育 育兒心得 家庭關係 閱讀

最高瀏覽

【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內
10:35 2021/09/05
【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學
13:55 2021/09/03
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學
【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
今日 10:49
【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛