【小一派位】小一入學申請表9月2日起派發　9月27日截止申請

▲ 2022年入讀官津校的小一入學申請表，將於周四（9月2日）起派發。（資料圖片）

2022年入讀官津校的小一入學申請表，將於周四（9月2日）起至9月27日派發，家長如欲按「小一入學統籌辦法」為子女申請明年9月入讀官立或資助小學一年級，可向就讀幼稚園索取，或於教育局網頁下載。

教育局今日（8月31日）表示，所有在2016年12月31日或以前出生的本港兒童，如尚未入讀小學及從未曾獲派小一學位，均可申請參加2022年9月入學的小一入學統籌辦法。家長可向子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心，索取「小一入學申請表」、「填表須知」及「小一入學資料單張」。至於未有就讀幼稚園或幼稚園暨幼兒中心的兒童，其家長可前往各區民政事務處或教育局各區域教育服務處及學位分配組索取。鑑於新冠疫情最新發展，家長亦可選擇在教育局網頁下載。

在「自行分配學位」階段，家長可以不受學校網限制，向任何一所官立或資助小學遞交申請表。家長可將填妥表格，連同有關證明文件正本及副本，在9月20至27日期間的學校辦公時間內，直接遞交至心儀學校。教育局提醒，家長只能為每名子女遞交1份申請表，當局倘發現家長同時向超過1所官立或資助小學遞交申請表，其子女的自行分配學位申請將會作廢。

如家長未能親自交表，可以書面授權親友帶同上述所需的文件代交至所申請的小學。為避免人群聚集，如有需要學校或會安排收集箱讓家長投放申請表的正本及有關證明文件的副本，以減少家長等候的時間。

如家長未能親身或以書面授權親友到校辦理手續，可安排於9月20至27日期間，透過郵寄遞交申請表及相關證明文件的副本，截止日期以郵戳日期為準。學校在收取有關申請表後，會預約家長在11月1日或之前，到學校提供相關文件的正本以供核實。學校在核實有關的文件後，會把載有校印的申請表副本供家長保存。

如家長只準備為其子女申請小一入學統一派位，可於9月20日至2022年1月21日期間，將填妥的申請表及有關證明文件的正本及副本，交到九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心2樓2室教育局學位分配組（小一入學）。

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責任編輯：馮琪雅