【律師會】陳澤銘任會長　稱法律界向大灣區發展至為重要

▲ 新任會長陳澤銘（左二）表示，香港法律界向大灣區發展重要。（陳葆琳攝）

香港律師會選舉上周進行改選，陳澤銘當選會長、黎雅明、湯文龍、余國堅任副會長。新任會長陳澤銘指，香港法律界向大灣區發展重要，國家「十四五」規劃亦為香港帶來機遇。另外，他又表示，對行政長官林鄭月娥就律師會的言論持「有則改之，無則加勉」的態度。

律師會改選不久，香港大學法律學院首席講師張達明昨晚宣布辭去律師會理事一職。被問及張達明此舉是否代表對選舉結果投下不信任票，陳表示不同意，他引用張達明指，無論理事會選舉結果如何都會決定辭職。陳澤銘說，律師會規章容許任何理事在任期完結前離任，離任後亦會有明確的替補機制決定替補人選。他又指，律師會其中一個重要責任是確保選舉公平公開，任何參選人或會員覺得選舉有問題，歡迎提出意見，律師會定會作出改善。

行政長官林鄭月娥早前明言，若香港律師會被政治凌駕專業，政府將考慮與其終止關係。陳澤銘表示，香港為言論自由社會，每一個人都有言論自由，包括特首，並不覺得特首言論是批評，對此僅抱着「有則改之，無則加勉」的態度。他強調，律師會為自我監管的專業團體，有自己內部規則管理律師會運作。若她說話是合理，一定會聽，如果言論並無道理，則與自己無關。

他又提及，香港今年首次舉辦粵港澳大灣區律師執業考試，容許香港法律工作者透過考試於大灣區執業，對香港法律界至為重要。而香港在國家「十四五」規劃下扮演重角色，香港作為亞太區仲裁中心及交易中心，充滿機遇。在國際層面方面，香港為全國唯一普通法城市，香港的普通法傳統對香港繁榮安定十分重要，律師會將致力保存香港優良的普通法傳統，同時加強港律師會與其他國際法律組織的聯繫。

彭韻僖會繼續任職香港律師會理事。其餘理事包括黃巧欣、陳國豪、傅嘉綿、袁凱英、岑君毅、彭韻僖、喬柏仁、莊偉倫、鄭偉邦、帝理邁、江玉歡、林洋鋐、彭皓昕、蔡頴德、黄耀初；另外朱潔冰任秘書長。

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記者：陳葆琳