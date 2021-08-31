影后林嘉欣任分享演員和角色造型之關係　動用「私伙」服裝演戲

▲ 林嘉欣與劉天蘭向學員分享演員和角色造型的關係。

由「香港電影美術學會」舉辦的《開班! 電影美術及服裝造型十三課》培訓課程在日前的第三堂，由金像美術指導趙崇邦、美術總監兼香港電影美術學會副會長雷楚雄、莫少宗、美術指導陳七主講，以「色彩」為題目教授學員，環繞場景的色彩運用如何能配合推進劇情的起承轉合，以理論及實際經驗拆解其中奧妙。

此外，第三堂還有影后林嘉欣現身說法，與香港電影美術學會副會長劉天蘭（Tina）對談，跟學員分享演員和角色造型的關係。

首套電影遇好導演好服裝造型指導

林嘉欣當年初登大銀幕的第一套電影是由許鞍華執導的《男人四十》，憑飾演「胡彩藍」一角奪得「香港電影金像獎」及「金馬獎」的「最佳女配角」及「最佳新演員」，一鳴驚人。

嘉欣表示很幸運遇上很出色、很專業的團隊。回想起當年拍攝時，嘉欣表示當時剛剛從台灣來港，《男人四十》是她的第一部電影，對揣摩角色有一定的難度，她很感激這套電影的美術及服裝指導文念中的幫忙，幫助她投入角色。

戲中嘉欣的角色是飾演一名16歲的學生，文念中建議她將戲裡服裝造型中經常孭著的紅色書包及畫冊一併帶回家，幫助她熟習角色的日常生活，更易融入角色。

這做法亦影響嘉欣之後拍其他電影時，亦會有一個習慣，盡量將戲中跟角色有關的一些服裝或物件帶回家，在她的日常生活中運用和熟習。Tina大讚文念中有心思，對協助新演員很有經驗。

動用「私伙」服裝配合角色

另外，嘉欣在電影《百日告別》中，飾演「心敏」一角，原來戲中的衣服大部份都是嘉欣「私伙」的。

戲中「心敏」的未婚夫因意外逝世，原本服裝指導安排她大部份時間穿著黑衫，但嘉欣認為「心敏」畢竟只有28歲，未正式結婚，所以未必會依循傳統，不變地穿黑衣太過典型。

而且嘉欣覺得跟「心敏」有些相似的地方，所以預備了兩個行李箱是自己日常會穿的衣服開工，亦會因應不同的劇情不同的心情而在服裝上配合，貼近角色的心情。

嘉欣為求真實、貼近角色，會盡量配合甚至自願提出拍攝效果，例如有一套戲的其中一幕是拍攝她睡覺，嘉欣主動提出不穿胸罩，只貼乳貼。

因為現實中女士們大多都不會穿胸罩睡覺，躺平時胸部形狀有所不同，同樣地睡覺時不會塗上睫毛液等，嘉欣很講求這些細節，主動與服指、化妝師等溝通。

自言做演員不可太舒服

嘉欣指出作為演員，有時不能夠太舒服，正如他跟黃秋生合作《死因無可疑》時，需要戴上巨型白色隱形眼鏡營造弱視效果，每日戴上10多個小時，帶來不適；又為模仿一拐一拐的行動，她在腳上綁上5磅重的物件去找出行路的節奏，正正就是這些不適不舒服的感覺幫助入戲。

此時，Tina聯想起嘉欣在《怪物》中的特技化妝造型何止不舒服，嘉欣回想當時每天花近7小時做特技化妝，演戲10小時之後卸妝也要花上2小時。

原來嘉欣演的母親角色造型口邊的傷口是嘉欣建議，劇情描述嘉欣的角色因精神錯亂而用口開罐頭，從此臉上多了一道嚇人的傷口，成功增加不少恐怖感覺，Tina笑指原來嘉欣是位出色的造型設計師，邀請她加入「美術學會」。