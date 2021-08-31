【選舉呈請】指監票人被趕離票站構成不公　民建聯洪志傑選舉呈請敗訴

▲ 呈請人洪志傑（左）。（資料圖片）

2019年11月區議會選舉中，港島東錦屏選區公民黨候選人李予信當選，以86票之差落選的民建聯候選人洪志傑提出選舉呈請，案件早前於高等法院開審，法官今(31日)頒下判詞，駁回其申請，兼須支付訟費。

呈請人洪志傑；答辯人李予信及錦屏選區選舉主任陳尚文。

洪一方質疑其選舉代理於投票完結後被趕離票站，導致他們未能監察選票處理情況，並質疑最後1小時進入票站之人數與其所觀察有出入，認為選舉存有不當情況。

呈請一方投訴投票站於2019年11月24日當晚10時38分至11時45分被關閉，令其選舉代理人兼監票人不能進入票站。呈請一方指代理人有權逗留在票站內，觀察票站職員如何處理投票箱，包括如何處理票箱內的選票及封密選票等。

呈請一方又指根據選舉主任公布，當晚9時半至10時半的投票人數為455人，呈請一方則指根據其助理及代理人，當時從地下使用升降機到達票站的人數為323人，與選舉主任公布的不符，基於最後1小時投票時間的投票人數不符，認為法庭應裁定選舉中存有不當情況。

法官於判詞中指，接納時任錦屏選區票站主張偉祺之證供，他當日並沒有向選舉代理人說過「清場」，只提及經過漫長的一天，可以離開小休或出外買飲料。惟選舉代理人卻因自己的原因而自願選擇離開，因此法官不認為存在不公平情況。

至於有關投票人數之投訴，法官指根據張的解釋，於最後1小時的投票時間所發放之選票，並不等同進入投票站的人數，而閉路電視亦只拍下升降機的情況，並沒有拍下樓梯的情況，因此法官不接納有關說法。

法官指不認為是次選舉結果有不妥當性影響，至於張於期間未有將受損或未被使的選票密封，法官認為做法不妥，但不致於嚴重致影響是次選舉過程之可信性，故此駁回是次選舉呈請，呈請人兼須付訟費。

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記者：林育慧