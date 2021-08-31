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【強制檢測】入境處呼籲相關人士須再接受強檢　3樓外傭組辦事處明暫停服務

社會 20:48 2021/08/31

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外籍家庭傭工組辦事處將於明日（1日）暫停服務，並於後日（2日）恢復公共服務。 （資料圖片）

入境處今日（31日）表示，就早前一宗2019冠狀病毒病確診個案患者曾到訪入境事務大樓3樓，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月13日上午8時至上午11時期間曾身處入境事務大樓三樓的人士須再次接受2019冠狀病毒病核酸檢測。位於該樓層的外籍家庭傭工組辦事處將於明日（1日）暫停服務，並於後日（2日）恢復公共服務。 　　

入境處已安排該辦事處所有員工再次接受檢測。如市民在該辦事處暫停服務期間有任何查詢，可於辦公時間致電2111 8436。 　　

在疫情期間，入境處一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入大樓人士量度體溫及提供酒精搓手液、為屬下人員提供口罩及其他防護裝備、要求員工執勤時必須戴上口罩及加強工作環境的清潔和消毒。 　　

入境處會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合衞生防護中心的檢疫措施，並已提醒屬下人員須注意個人衞生，時刻提高警覺。如發現身體不適，應盡早求醫及通知該處。

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責任編輯：曾卓鋒

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