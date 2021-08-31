【十四五規劃】馬逢國、霍啟剛倡成立文體旅遊局　盼政府向出版、文化界提供資源

▲ 香港出版總會、香港圖書文具業商會和香港書刊業商會，今日下午舉行「十四五規劃與業界新機遇」。（胡偉明攝）

出版業界今日舉行有關「十四五規劃」分享會，代表業界的立法會議員馬逢國和全國政協委員霍啟剛，均要求成立「文體旅遊局」，同時提供更多資源，協助業界拓展內地和海外市場。

香港出版總會、香港圖書文具業商會和香港書刊業商會，今日下午舉行「十四五規劃與業界新機遇」。馬逢國發言時，建議政府調整架構，例如成立文化局或文體旅遊局；又建議政府可透過駐海外經貿辦，加強文化交流角色。

霍啟剛亦提出成立文體旅遊局，又認為政府應推動文化產業化，向業界提供更多資源。他又建議內地開放更多基金「過河」，向本港出版界提供更多支援。

商經局副局長陳百里回應指，經貿辦不單服務商經局，亦會服務其他政策局，認為有能力在推廣文化方面加強工作，但具體要視乎會否有新政策局成立。

他又指，當局會協助業界把握機遇，配合「內循環」拓展內地市場，例如推出一站GoGBA平台；並會持續透過「創意智優計劃」和「電影發展基金」，支援本港創意界別舉辦活動。

此外，港府早前提出修訂《電影檢查條例》，建議賦權政務司司長，若認為某些影片會不利於國家安全，可指示禁止該電影上映。中聯辦宣文部副部長張國義出席活動後，被問到相關修例會否影響業界發展時，他認為港府今次修例是配合《港區國安法》，形容是有意義，並對業界有正面影響。

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記者：胡偉明