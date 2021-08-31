【引入海外醫生】醫管局歡迎修訂草案　指可網羅更多合資格非本地培訓醫生

▲ 醫管局歡迎行政會議今日（31日）通過建議，就《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》作出修訂，以網羅更多合資格非本地培訓的醫生，藉着特別註冊的新途徑來港服務。（資料圖片）

醫管局歡迎行政會議今日（31日）通過建議，就《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》作出修訂，以網羅更多合資格非本地培訓的醫生，藉着特別註冊的新途徑來港服務。

【引入海外醫生】港府三大方面修訂醫生註冊條例 包括准非港人專科醫生來港。詳情即看：【下一頁】

【引入海外醫生】港府放寬非港人專科醫生來港工作 陳肇始指須符醫專要求否認中門大開。詳情即看：【下一頁】

醫管局發言人表示，有關建議回應了法案委員會部分委員及病人組織的意見，相信有助提升特別註冊制度的吸引力，讓更多合資格的非本地培訓醫生加入本港公營醫療體系，以應付服務需求及紓緩前線醫生人手緊張的情況。

發言人續指，醫管局目前面對專科醫生短缺，引入已獲香港醫學專科學院認可或頒授專科資格的非本地培訓醫生，有助紓緩醫生人手不足的問題。非本地培訓專科醫生亦可協助培訓本地專科醫生，支援專科培訓。

另外，目前有部分非本地培訓醫科畢業生未能在其就讀地點或其他地方取得實習崗位，醫管局歡迎政府建議的修訂，讓持有認可醫學資格、屬香港永久性居民的非本地培訓醫科畢業生，不論其醫學訓練是否包括駐院實習期，均可以在香港參加執業資格試。發言人表示，醫管局會繼續與香港醫學專科學院協作，讓非本地培訓醫生在港工作期間接受專科培訓，同時會繼續提供足夠職位聘請所有合資格的本地醫科畢業生，並為他們提供專科培訓機會。

發言人補充說，醫管局一直關注公營醫療的可持續性，歡迎任何可以增加醫護人手的建議，亦會繼續按機制審視非本地培訓醫生的資格和資歷，以確保醫療服務的質素及水平。局方會繼續積極推行各項措施以增加及挽留醫生人手，包括全力招聘全職和兼職醫護人員、按有限度註冊形式招聘非本地培訓醫生於公立醫院工作、增加醫生晉升及培訓機會、繼續推行特別退休後重聘計劃等，應付服務需求及紓緩前線醫生的工作量。

相關報道：

【引入海外醫生】條例草案倡為有限度註冊醫生提供銜接安排 陳肇始強調會保證質素。詳情即看：【下一頁】

【引入海外醫生】陳沛然斥根本性破壞專業自主 法案委員會主席葛珮帆冀10月13日提交大會審議。詳情即看：【下一頁】

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

同場加映，【TOPick診症室】小孩眼睛被鎅刀所傷險盲 眼科醫生拆解意外急救方法：

【活得健康啲】「BPA-FREE」不一定安全 9款不含BPA、BPS膠水樽：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒