【阿女又戀嚟】4對情侶拍拖搵真銀　「戀嚟」粉絲爭邀合照打卡

▲ 《阿女又戀嚟》

近日憑ViuTV戀愛真人騷《阿女又戀嚟》人氣急升的林靜莉（Jeannie）、黃煒龍（Ringo）、陳詠鈿（Coco）與符氣柏（Indome）、麥麗怡（Lily）與李晉燊（Andrew），４對螢幕情侶跳出電視框，現身黃大仙中心一同賞花燈、打打卡。

４對情侶活動上即場打卡，拍出甜蜜一刻之餘，過程中的互動亦大放笑彈，現場充滿歡笑聲。而打卡期間，不少「戀嚟」的粉絲都要求大合照，場面十分熱鬧！

活動後，４對情侶都直言感謝商場的邀請，令原班人馬可以於工作中再相聚，真的有種中秋人月兩團圓的感覺！