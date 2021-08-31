【阿女又戀嚟】4對情侶拍拖搵真銀 「戀嚟」粉絲爭邀合照打卡 娛樂 15:26 2021/08/31 分享： 熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《阿女又戀嚟》 近日憑ViuTV戀愛真人騷《阿女又戀嚟》人氣急升的林靜莉（Jeannie）、黃煒龍（Ringo）、陳詠鈿（Coco）與符氣柏（Indome）、麥麗怡（Lily）與李晉燊（Andrew），４對螢幕情侶跳出電視框，現身黃大仙中心一同賞花燈、打打卡。 ４對情侶活動上即場打卡，拍出甜蜜一刻之餘，過程中的互動亦大放笑彈，現場充滿歡笑聲。而打卡期間，不少「戀嚟」的粉絲都要求大合照，場面十分熱鬧！ 活動後，４對情侶都直言感謝商場的邀請，令原班人馬可以於工作中再相聚，真的有種中秋人月兩團圓的感覺！ 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【MIRROR成員】姜糖要兒子倒模成小姜濤 「前夫」自責身型問題累兒子受苦 12:38 2021/08/30 【MIRROR成員】姜糖要兒子倒模成小姜濤 「前夫」自責身型問題累兒子受苦 【大叔的愛】當年因感情問題患抑鬱症 簡慕華靠接近大自然洗滌心靈 今日 15:57 【大叔的愛】當年因感情問題患抑鬱症 簡慕華靠接近大自然洗滌心靈 【MIRROR成員】陳卓賢應援團衝出香港 英國火車站+巴士站狂播Ian新歌廣告 15:14 2021/08/30 【MIRROR成員】陳卓賢應援團衝出香港 英國火車站+巴士站狂播Ian新歌廣告 你可能感興趣 【MIRROR成員】姜糖要兒子倒模成小姜濤 「前夫」自責身型問題累兒子受苦 12:38 2021/08/30 【MIRROR成員】姜糖要兒子倒模成小姜濤 「前夫」自責身型問題累兒子受苦 【大叔的愛】當年因感情問題患抑鬱症 簡慕華靠接近大自然洗滌心靈 今日 15:57 【大叔的愛】當年因感情問題患抑鬱症 簡慕華靠接近大自然洗滌心靈 【MIRROR成員】陳卓賢應援團衝出香港 英國火車站+巴士站狂播Ian新歌廣告 15:14 2021/08/30 【MIRROR成員】陳卓賢應援團衝出香港 英國火車站+巴士站狂播Ian新歌廣告 ViuTV 演員 商場