【尚氣與十環幫傳奇】MARVEL總裁認受港片影響　大讚梁朝偉陳法拉演出精采

▲ MARVEl總裁Kevin Feige接受專訪大讚梁朝偉。

梁朝偉、陳法拉初次進軍荷里活的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),是Marvel首部以亞洲英雄為主角的超級英雄電影,亦將聯結起第四階段的「Marvel電影宇宙」,意義重大。作為香港粉絲,見到國際影帝級數的朝偉,戲中既講流利英文,又大耍十環絕技,型到核爆的演出,自然更加興奮。

多年來一直未肯拍荷里活片的偉仔,為何會被選中演《尚氣》?TOPick越洋專訪Marvel總裁Kevin Feige,親自揭開謎底。

▲ 梁朝偉陳法拉首度進軍荷里活。

【尚氣與十環幫傳奇】Marvel電影SHANG-CHI洛杉磯首映 陳法拉穿Armani Prive晚裝完勝【多圖】

現年48歲的Kevin Feige,現任Marvel影業總裁,自2000年起就已經參予由Marvel漫畫改編成的不同電影,見證由《變種特攻》(X-Men)至《復仇者聯盟》(Avengers)的成功之路,被外媒形容為「Marvel作品的百科全書」。

同場加映:七仙羽訪問

Kevin Feige因疫情關係,未能親到亞洲區宣傳《尚氣》,故透過視像形式跟不同地區媒體訪談。今次《尚氣》結集了梁朝偉、陳法拉、楊紫瓊的華人知名影星,Kevin便講出選角的先後次序。「如果我沒記錯,最初是定了Awkwafina,然後再選了劉思慕,因為他跟Awkwafina試鏡時已十分有火花,成為中選原因。之後導演Destin就去說服梁朝偉,令他願意演出首部荷里活片,對我們就像夢想成真。偉仔落實之後,就再到陳法拉、張夢兒,還有楊紫瓊。」

讚梁朝偉能深化角色

梁朝偉扮演主角尚氣父親「文武」,電影中有著極其重要的表現,Kevin坦言可以同梁朝偉合作,亦感到十分興奮。「今次好開心可以跟那麼多猛人合作,偉仔雖從未涉足過荷里活,我在洛杉磯也未過他,但偉仔的地位就如神話般的級數,他有無數精采的作品,是一個活著的傳奇。」

Kevin亦大讚梁朝偉的演技,令到「文武」更有深度。「文武是一個很重要的角色,亦帶著悲劇元素,有很多的內心戲,故沒有人比偉仔更勝任這角色。我們對他有很高期望,曾在現場看偉仔演出,他身邊所有人都被其帶領,以及在跟他學習,其中偉仔跟陳法拉由打鬥至生情一場戲,真係好好睇!」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

《尚氣》除有港人熟悉影星,亦不乏大量具港產動作片元素,Kevin亦對港式動作讚不絕口,亦自認是香港動作片迷。「港式動作設計已影響荷里活差不多廿多年,23年前由《變種特攻》開始有香港動作指導過來,至到《22世紀殺人網絡》(The Matrix),已經定義了以後的(荷里活)動作片的方向。」

Kevin同時指《尚氣》有不少港片動作特色,全因動作指導Bard Allan多年前已有份參予港片《特警新人類》、《玻璃樽》等動作設計,今次貢獻良多。「好像戲中的十環決戰、巴士及大廈竹棚的打鬥,都好有港片特色,我們好開心可以用Marvel電影的製作成本,令港式動作有更大發揮。」

【奧運熱潮】影帝梁朝偉任青少年運動基金贊助人 罕談運動得著助演戲

《尚氣》為未來MCU鋪路

《尚氣》作為首部以亞洲人為主角的超英電影,是否有很大挑戰,Kevin坦言:「每一部電影和每一個角色,對我們來講都有好大挑戰,有人會講《尚氣》代表著黃種人的文化,就如《黑豹》代表黑人,我的答案當然不是這樣,等如美國隊長和黑寡婦也不是代表某一類文化,每個角色都是獨立的人物和有獨立的發展,最重要是有一個好的故事,能夠觸動全世界觀眾。」

反而他覺得《尚氣》更重要的,是如何結合在未來的Marvel電影世界。「就如《鐵甲奇俠》首集Tony Stark初次見到Nick Fury,被告知『你已經是這聯盟的一員,只是你仍未知』,所以今次都會有《復仇者聯盟》的重要角角色出現,令到尚氣可以正式加入MCU。」換言之,尚氣將是未來Marvel宇宙的重要人物,不過,相信香港觀眾最期待,是梁朝偉可以也成為長駐角色吧。

記者:陳家昌

同場加映:靚太廚房蔡雪瑩